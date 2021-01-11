Экономист Гонтмахер призвал Кремль наладить контакты с белорусской оппозицией

Наиболее активная и молодая часть белорусского общества разочарована позицией России и поддержкой президента Александра Лукашенко, отметил эксперт. До политического кризиса антироссийских настроений в республике почти не было, подчеркнул экономист.
По его словам, речь не о том, чтобы российское руководство незамедлительно связалось со Светланой Тихановской. Для начала можно попросить об этом парламентариев, считает эксперт.
Такой шаг вызовет у Лукашенко истерику, уверен Гонтмахер. Публичный диалог Кремля и оппозиции вынудит белорусского лидера уйти в отставку, полагает экономист.
Только налаживание контактов с оппозицией позволит России сохранить и укрепить свои позиции в Белоруссии, заявил Гонтмахер. Это покажет способность Москвы успешно решать конфликты на постсоветском пространстве, сказал эксперт в комментарии "Московскому комсомольцу".
Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что рада посетить Россию, но у нее нет для этого возможности. Политик находится в розыске на территории РФ. "Думаю, результат поездки в Россию будет плачевным", – добавила она.
Представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что контактов Владимира Путина и Светланы Тихановской не планируется. Он напомнил, что политик находится за пределами Белоруссии и не участвует в жизни республики.
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