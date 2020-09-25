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Эксперт раскрыл правду о состоянии белорусских силовиков: Стресс и срывы

Эксперт раскрыл правду о состоянии белорусских силовиков: Стресс и срывы

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Акции протеста в Белоруссии не утихают уже больше месяца. Силовики сильно устают, у некоторых происходит выгорание, рассказал глава Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
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Сотрудники силовых ведомств работают в сумасшедшем режиме ежедневно. По словам эксперта, люди вынуждены стоять на улицах по 15-16 часов в форме и с полной выкладкой защиты. "Работать в таком режиме – выше человеческих возможностей", – выразил мнение Гончаров.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Кроме того, некоторые спецназовцы получают угрозы от оппозиции. Недоброжелатели выкладывают в социальных сетях их личные данные: фотографии, мобильные номера и домашние адреса. Это приводит к сильнейшему психологическому стрессу и срывам, подчеркнул эксперт.

Гончаров предположил, что в скором времени белорусские силовики изменят тактику. Вероятно, по всей стране прокатится волна жестких задержаний. При этом он усомнился в том, что милиционеры начнут использовать огнестрельное оружие против демонстрантов.

С ним не согласился политолог Дмитрий Болкунец. По его мнению, у силовиков есть мощная мотивация – деньги. За каждый выход они получают приличную сумму. Также они идеологически подкованы, другими словами, готовы пойти за президентом Александром Лукашенко до конца.

"Единственное, с силовиками плохо в регионах", – отметил Болкунец. Милиционеры в небольших городах не так хорошо обучены, как их коллеги в Минске. Они вряд ли будут действовать грубо в отношении своих соседей и знакомых, сообщает "Московский комсомолец".

Автор: 25 сентября 2020, 14:03 Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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Инаугурацию Лукашенко "отметили" слезоточивым газом и водометами с краской

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