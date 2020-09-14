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Трамп о Байдене: Он недостаточно умен для переговоров с Путиным

Трамп о Байдене: Он недостаточно умен для переговоров с Путиным

Дональд Трамп. Фото: Michael Reynolds/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Президент США Дональд Трамп в очередной раз усомнился в умственных способностях своего соперника на предстоящих выборах, кандидата от Демократической партии Джо Байдена. По мнению главы Белого дома, его оппонент не способен вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
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Трамп напомнил, что за время президентства неоднократно встречался с главами Россия и Китая. По словам главы Белого дома, он установил хорошие отношения с лидерами обеих стран.

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Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп президент США

Поддерживать такой уровень диалога 77-летний Джо Байден не в состоянии, уверен американский президент. Он назвал российского и китайского лидеров умными и сообразрительными людьми.

Президент США должен соответствовать их интеллектуальному уровню, уверен Трамп. Поэтому, считает глава Белого дома, Байден не достоин занимать высший государственный пост.

Кандидата от демократов Трамп считает удобным соперником. На его взгляд, "сонный Джо", как называют Байдена критики, стал претендентом на президентское кресло благодаря тому, что из гонки выбыл сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. Трамп заверил, что не переживает насчет предстоящих дебатов с оппонентом.

Напомним, что Джо Байден назвал Россию главной угрозой американским выборам. По его мнению, Москва усерднее всех работает над дестабилизацией ситуации в Соединенных Штатах.

Джо Байден. Фото: Democratic National Convention V/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Выборы президента США – 2020 пройдут 3 ноября. Они также определят состав Палаты представителей и треть Сената – верхней палаты американского парламента.

Пока Джо Байден является фаворитом президентской гонки. По данным социологов, за него готовы проголосовать половина избирателей. Доверить страну в руки Дональда Трампа готовы около 42% избирателей.

Автор: 14 сентября 2020, 14:52 Источник: "Регнум" ✓ Надежный источник

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