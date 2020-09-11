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Политика
Кто на самом деле будет управлять США в случае победы Байдена

Кто на самом деле будет управлять США в случае победы Байдена

Джо Байден. Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден лидирует в предвыборной гонке. Но даже в случае победы руководить страной престарелый политик вряд ли будет, уверен политолог Константин Блохин. Он назвал имя человека, который возьмет бразды правления в свои руки.
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Предстоящие президентские выборы в США в шутку называют "битвой пенсионеров". Дональду Трампу в этом году исполнилось 74 года, а его оппонент, кандидат от Демократической партии Джо Байден в ноябре перешагнет 78-летний рубеж.

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Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп президент США

Многие считают Байдена неспособным управлять государством в силу возраста. В публичных речах и интервью политик нередко допускает ошибки и путает факты, наблюдатели отмечают его заторможенность и сонливость. Некоторые американцы заподозрили у политика слабоумие.

Учитывая явные проблемы со здоровьем кандидата от демократов, ключевое значение имело то, кого Байден предложит на должность вице-президента. Политик выбрал сенатора от Калифорнии Камалу Харрис.

В случае победы Байдена впервые в истории вице-президентом США станет темнокожая женщина. Отец Харрис родом с Ямайки, мать – из Индии. Газета Washington Post утверждает, что свой выбор Байден сделал под давлением темнокожих активистов.

После победы Байдена Харрис перехватит рычаги управления страной, считает политолог Константин Блохин. "Она энергичная, она амбициозная, более того, ее назначение было в основном воспринято для того, чтобы консолидировать Демократическую партию", – сказал эксперт в эфире телеканала "Россия 24".

Камала Харрис. Фото: Lawrence Jackson/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Тем временем президент Дональд Трамп пугает американцев последствиями победы Джо Байдена и его команды. По мнению главы государства, приход демократов в Белый дом станет триумфом левых радикалов. В случае победы Байдена страну захлестнет насилие и преступность, уверен Трамп.

Выборы президента США – 2020 пройдут 3 ноября. Они также определят состав Палаты представителей и треть Сената – верхней палаты американского парламента.

За два месяца до голосования Байден лидирует. По данным СМИ, поддержать кандидата от Демпартии готовы более 50% американцев, предпочтение нынешнему президенту отдадут чуть более 42% граждан.

Автор: 11 сентября 2020, 14:55 Источник: "Регнум" ✓ Надежный источник

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