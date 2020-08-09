В Белоруссии начали разгонять акции протеста против переизбрания Лукашенко

Избирательные участки в республике закрылись в 20 часов. Спустя несколько минут Центризбирком огласил данные экзит-полов. Главная соперница Александра Лукашенко Светлана Тихановская получила около 7% голосов, действующий глава государства – 82%.
Спустя непродолжительное время после закрытия избирательных участков белорусы начали собираться на улице и площадях. По сообщениям СМИ, в Минске на проспекте Машерова произошли столкновения протестующих с ОМОНом. Также в городе начался мирный автопробег не согласных с результатами президентских выборов. Проезжающие по улицам машины гудят не переставая.
Акции протеста ожидаются и у стелы "Минск – город-герой". Жителей столицы призывали собираться в этом месте после объявления результатов голосования. Как сообщает Sputnik Беларусь, центр Минска полностью перекрыт.
Возле стелы в Минске pic.twitter.com/3SYeEb0HlJ— Чай з варэннем (@belteanews) August 9, 2020
Силовики заранее подготовились. В Минск введены армейские части и дополнительные силы милиции и ОМОНа с автозаками и спецтехникой для разгона митингующих. Они перекрыли центральную площадь Независимости, по ее периметру выставлены наряды.
Неспокойно и в других городах. В Могилеве задержания несогласных с результатами выборов произошли у торгового центра "Атриум". Как сообщает телеграм-канал "Nexta Live", у Центрального универмага в Бресте силовики применили против людей слезоточивый газ, задержаны два человека.
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