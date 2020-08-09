Военные предали Лукашенко еще до начала беспорядков

"Сотрудники, как бойцы, так и офицеры, которые стоят сегодня на передовой, готовы стать на сторону народа", – такое сообщение стало распространяться в белорусском сегменте Сети на фоне роста народного недовольства. Избиратели не верят, что их голоса будут услышаны.
Бывший сотрудник МВД, бывший заместитель начальника отдела одного из подразделений департамента исполнения наказания рассказал, что сотрудники правоохранительных органов оказались сильно психологически измотаны.
"Они работают без выходных уже на протяжении долгого времени, они морально вымотаны", – подчеркнул он.
Белорусские блогеры намекают, что на фоне таких настроений, царящих в силовых ведомствах, наступает идеальный момент для того, чтобы требовать справедливость. Они утверждают, что среди военных, которых стянули в города, много оппозиционно настроенных молодых людей.
Напомним, народ готовится к массовым протестам после оглашения результатов выборов президента Белоруссии. Недовольные считают, что Александр Лукашенко объявит себя победителем, сколько бы голосов в реальности он ни получил.
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