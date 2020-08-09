В СМИ появились сообщения о готовности самолета Лукашенко к вылету из Минска

Экипаж самолета Александра Лукашенко мобилизован, пилоты ночевали в минском аэропорту. Об этом сообщает белорусский портал "Хартия 97" со ссылкой на источники телеграм-канала "Nexta Live".
Отмечается, что лайнер заправлен и полностью готов к полету. Однако подтверждений информации нет.
"Осталось лишь выйти на улицы и показать свою волю к переменам. И тогда самолет точно покинет Беларусь", – пишет "Хартия 97".
В самом Минске неспокойно. Оппозиция анонсировала на сегодняшний вечер масштабную протестную акцию на центральной площади Независимости.
Силовики решили действовать на упреждение. Утром в городе появилась военная техника. К вечеру силовики перекрыли площадь и прилегающие улицы. На улицах дежурят усиленные наряды милиции.
С утра в Минске и других городах республики отмечаются проблемы с интернетом. Не работают популярные мессенджеры, социальные сети и новостные порталы.
Белорусы тем временем продолжают идти на избирательные участки. Явка на президентских выборах в республике превысила 80%. В Центризбиркоме отмечают, что не ожидали такой активности.
Напомним, что в случае победы Александр Лукашенко станет президентом в шестой раз. Надежды оппозиции связаны со Светланой Тихановской. По данным независимых экзит-полов, она побеждает действующего главу государства с большим отрывом.
Желаю народу Беларуси избавиться от такарана! pic.twitter.com/ADn5py1CDN— Обезьяна с гранатой (@WaspishMonkey) August 9, 2020
Популярные темы форума
Хочу услышать ответы от мужчин
Гордон бросил молодуху
Ирина Меладзе заявила,что старый мужчина бегает за молодыми
В каких городах трудно выживать???
Многие люди хотят СССР назад.
тупые работадатели ,не берут своих на работу,ну и пусть в России живут новые русские из средней Азии
как сварить спагети ,что-бы получилось вкусно?
Меня используют все куда я не приду
Троицк
Как такое возможно ,человек не жил в Хабаровске ,стал губернатором края ,почему не стал своего Саратова ,где он всё знает.