Тихановская в пролете: первые данные экзитполов на выборах президента Белоруссии

Согласны данным экзитполов, уверенную победу на выборах президента Белоруссии одержал Александр Лукашенко. За его кандидатуру отдали голоса 79,7% избирателей.
Ближайший конкурент действующего главы государства, вокруг которой объединились все оппозиционные силы – Светлана Тихановская – получила куда более скромную поддержку. Она набрала 6,8% голосов.
Такой огромный разрыв вряд ли удастся преодолеть. Тем не менее, шанс несколько исправить ситуацию есть – несмотря на официальное завершения выборов голосование в Минске продолжается. Такое решение было принято из-за больших очередей на участках.
Напомним, что 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах в Белоруссии. По последним данным, явка была рекордной: белорусы как на родине, так и за границей выстраивались в километровые очереди, чтобы выразить свое отношение к действующей власти и конкурентам Лукашенко.
В Минск уже в ночь на 9 августа начали стягивать войска. На въезде в городе были установлены блокпосты. Местные власти ожидают высокую протестную активность после выборов.
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