Автоматы, щиты и водометы: как Лукашенко собирается разгонять народ после выборов

В Минск как будто стянули всех силовиков страны. Фото: Siarhei Balai / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Первые сообщения о силовиках и военных в центре Минска появились еще в ночь на 9 августа. К началу дня голосования на выборах президента Белоруссии войска начали досматривать машины на въезде в столицу. Теперь же армия готовится к активному подавлению протестов, которые обязательно вспыхнут, если окажется, что, по данным экзит-полов, побеждает Александр Лукашенко. прочитано 1238 раз Оппозиция скрывать свои планы не стала. Протестующие разработали стратегию борьбы на тот случай, если Лукашенко пустит в ход грязные приемы и попытается одержать победу несмотря ни на что. Впрочем, силовой блок правительства Белоруссии тоже не дремлет. ПО ТЕМЕ Белорусская оппозиция просит силовиков отказаться от поддержки Лукашенко Светлану Тихановскую встретили овациями на избирательном участке Сюжеты Президентские выборы в Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии Военные, МВД и КГБ, правда, не рассказывают, как планируют действовать. Догадываться о том, как они собираются противостоять протестующим, приходится по обрывочным сообщениям из СМИ. Судя по всему, войскам и силовикам дана установка всеми способами защищать столицу. Это значительно ограничит действия оппозиции в Минске, но даст относительную свободу в регионах. Есть и предположения по поводу того, как они собираются расправиться с протестующими. На улицах Минска, например, уже заметили передвижные водометы. Также в городе появились силовики с резиновыми дубинками и щитами. Остается только надеется, что в ход не пойдет огнестрельное оружие, которого теперь в столице Белоруссии очень много: пока военные носят автоматы только для устрашения. Напомним, что главным конкурентом Александра Лукашенко является Светлана Тихановская – кандидат, вокруг которого объединились практически все оппозиционные силы. Первые данные экзит-полов местный ЦИК обещал опубликовать в 20:00, после закрытия избирательных участков.