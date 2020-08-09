Автоматы, щиты и водометы: как Лукашенко собирается разгонять народ после выборов

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В Минск как будто стянули всех силовиков страны. Фото: Siarhei Balai / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Первые сообщения о силовиках и военных в центре Минска появились еще в ночь на 9 августа. К началу дня голосования на выборах президента Белоруссии войска начали досматривать машины на въезде в столицу. Теперь же армия готовится к активному подавлению протестов, которые обязательно вспыхнут, если окажется, что, по данным экзит-полов, побеждает Александр Лукашенко.
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Оппозиция скрывать свои планы не стала. Протестующие разработали стратегию борьбы на тот случай, если Лукашенко пустит в ход грязные приемы и попытается одержать победу несмотря ни на что. Впрочем, силовой блок правительства Белоруссии тоже не дремлет.

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Военные, МВД и КГБ, правда, не рассказывают, как планируют действовать. Догадываться о том, как они собираются противостоять протестующим, приходится по обрывочным сообщениям из СМИ.

Судя по всему, войскам и силовикам дана установка всеми способами защищать столицу. Это значительно ограничит действия оппозиции в Минске, но даст относительную свободу в регионах.

Есть и предположения по поводу того, как они собираются расправиться с протестующими. На улицах Минска, например, уже заметили передвижные водометы.

Также в городе появились силовики с резиновыми дубинками и щитами. Остается только надеется, что в ход не пойдет огнестрельное оружие, которого теперь в столице Белоруссии очень много: пока военные носят автоматы только для устрашения.

Напомним, что главным конкурентом Александра Лукашенко является Светлана Тихановская – кандидат, вокруг которого объединились практически все оппозиционные силы. Первые данные экзит-полов местный ЦИК обещал опубликовать в 20:00, после закрытия избирательных участков.

Автор: 9 августа 2020, 17:10 Источник: NEXTA Live ✓ Надежный источник
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Президентские выборы в Белоруссии: соперники Лукашенко – кто они?

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