Гостелеканал скрыл волнение Лукашенко

Во вторник, 4 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с обращением к народу и парламенту. Это мероприятие уже назвали удивительным, ведь лидеру страны сидящие в зале люди аплодировали почти три минуты.
Это выступление далось президенту с трудом. Во время обращения Лукашенко вытер с себя пот 17 раз. Вероятно, Александр Григорьевич очень волновался, стоя на сцене. Однако телеканал ОНТ решил смонтировать выступление так, чтобы зрители не увидели, как президент то и дело подносит платок ко лбу и вискам.
Пользователи Сети связали же потливость Лукашенко во время выступления с ложью. "Когда врет, сильно начинает потеть", "Здоровье подводит. Пора на отдых", "Говорят, что врать – не мешки ворчать! Ничего подобного! Грузчики так не потеют!", – написали зрители.
Тем временем подходят к концу выборы президента Белоруссии. Совсем скоро будут подсчитаны голоса, которые отдали избиратели кандидатам. Вероятно, не обойдется без фальсификации. Днем в Сети появилось скандальная аудиозапись с одного из избирательных участков Минска.
Популярные темы форума
Хочу услышать ответы от мужчин
Гордон бросил молодуху
Ирина Меладзе заявила,что старый мужчина бегает за молодыми
В каких городах трудно выживать???
тупые работадатели ,не берут своих на работу,ну и пусть в России живут новые русские из средней Азии
Многие люди хотят СССР назад.
Меня используют все куда я не приду
Троицк
Как такое возможно ,человек не жил в Хабаровске ,стал губернатором края ,почему не стал своего Саратова ,где он всё знает.
Серебряные лисы