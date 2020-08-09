Гостелеканал скрыл волнение Лукашенко

Пользователи Сети заподозрили Александра Лукашенко во лжи. Выдала президента Белоруссии излишняя потливость.

Во вторник, 4 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с обращением к народу и парламенту. Это мероприятие уже назвали удивительным, ведь лидеру страны сидящие в зале люди аплодировали почти три минуты.

Это выступление далось президенту с трудом. Во время обращения Лукашенко вытер с себя пот 17 раз. Вероятно, Александр Григорьевич очень волновался, стоя на сцене. Однако телеканал ОНТ решил смонтировать выступление так, чтобы зрители не увидели, как президент то и дело подносит платок ко лбу и вискам.

Пользователи Сети связали же потливость Лукашенко во время выступления с ложью. "Когда врет, сильно начинает потеть", "Здоровье подводит. Пора на отдых", "Говорят, что врать – не мешки ворчать! Ничего подобного! Грузчики так не потеют!", – написали зрители.

Тем временем подходят к концу выборы президента Белоруссии. Совсем скоро будут подсчитаны голоса, которые отдали избиратели кандидатам. Вероятно, не обойдется без фальсификации. Днем в Сети появилось скандальная аудиозапись с одного из избирательных участков Минска.