Белорусская оппозиция просит силовиков отказаться от поддержки Лукашенко

На вечер 9 августа белорусская оппозиция анонсировала массовые акции протеста. Накануне в Минск были введены дополнительные силы милиции, горожане заметили армейские колонны.
Оппозиция призывает силовиков переходить на свою сторону и не подчиняться приказам Александра Лукашенко. Так, телеканал Belsat опубликовал обращение человека, который работал в правоохранительной системе до 2016 года. Мужчина напомнил, что при нынешней власти народ доведен до бедственного положения.
Также обращение к силовикам было опубликовано на ютуб-канале "Наш Дом". Журналист Ольга Карач попросила милицию, ОМОН и армию не помогать Александру Лукашенко и не применять силу против мирных граждан. В свою очередь главред портала "Хартия 97" Наталья Радина назвала приказы Александра Лукашенко незаконными.
Оппозиционный телеграм-канал "Баста!" напомнил, что белорусы уже не верят в честные выборы, поэтому выходят на акции протеста. "Вы бьетесь не за ту сторону", – обращается анонимный автор к милиции и ОМОНу.
На Площади Победы идут задержания велосипедистов.— Игорь Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) August 7, 2020
Военные задерживают велосипедистов! pic.twitter.com/X2wcbDDosE
9 августа Белоруссии проходят президентские выборы. На 14 часов по московскому времени явка превысила 65%. Наибольшая зафиксирована в Гомельской области, наименьшая – в Минске. Центризбирком республики назвал выборы состоявшимися, поскольку на участки для голосования пришли более половины избирателей.
Утром 9 августа белорусы начали сообщать о сбоях в работе интернета. Люди не могли воспользоваться популярными мессенджерами, оказались недоступными некоторые новостные ресурсы.
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