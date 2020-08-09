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Украинский политик: Лукашенко повторяет ошибку Януковича

Украинский политик: Лукашенко повторяет ошибку Януковича

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Запад готовит дестабилизацию обстановки в Минске, но президент Александр Лукашенко продолжает выяснять отношения с Россией, заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко. По его словам, Евросоюз выписал Батьке черную метку – так же, как в свое время Виктору Януковичу, который вовремя не разглядел надвигающейся угрозы.
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Во время предвыборной кампании Александр Лукашенко принялся нагнетать напряженность вокруг отношений с Россией. Но те, кто хорошо знаком с историей переворота на Украине, понимают, что на сей раз Запад готовится к свержению белорусского лидера, считает Алексей Журавко.

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 Президентские выборы в Белоруссии

Сюжеты Президентские выборы в Белоруссии

Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Бывший парламентарий напомнил, что в 2014 году Германия, Франция и Польша призывали Виктора Януковича учитывать мнение оппозиции и были гарантами договоренностей противоборствующих сторон. Спустя шесть лет Евросоюз требует того же от Александра Лукашенко.

Ничего нового в ЕС не придумали: заявления повторяют друг друга почти слово в слово, обратил внимание Журавко. Но белорусский лидер словно не замечает черной метки, которую ему выписали в Брюсселе, недоумевает политик.

Вместо того, чтобы противостоять козням Запада, Лукашенко продолжает бить горшки с Россией и ищет в республие очередных "боевиков", отметил Журавко. "Звоните Виктору Федоровичу, Александр Григорьевич – он вам расскажет о черной метке, коей является призыв трех стран", – написал экс-парламентарий в своем блоге.

9 августа в Белоруссии проходят президентские выборы. К двум часам дня по московскому времени явка превысила 50% – глава Центризбиркома республики Лидия Ермошина объявила выборы состоявшимися.

Накануне власти ввели в Минск войска и дополнительные наряды милиции. Сообщалось о проверке автомобилей на въезде в белорусскую столицу. Также местные жители отмечают перебои в работе интернета. В частности, не работают популярные мессенджеры и ряд ресурсов.

Автор: 9 августа 2020, 14:23 Источник: "ПолитНавигатор" ✓ Надежный источник
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Президентские выборы в Белоруссии: соперники Лукашенко – кто они?

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