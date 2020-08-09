Украинский политик: Лукашенко повторяет ошибку Януковича

Запад готовит дестабилизацию обстановки в Минске, но президент Александр Лукашенко продолжает выяснять отношения с Россией, заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко. По его словам, Евросоюз выписал Батьке черную метку – так же, как в свое время Виктору Януковичу, который вовремя не разглядел надвигающейся угрозы.



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