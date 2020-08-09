Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным перед выборами: Мы в одной лодке

Действующий президент Белоруссии рассказал, как проходили его последние переговоры с российским лидером. Политики обсуждали инцидент, который произошел в разгар предвыборной гонки: группу россиян задержали по обвинению в попытке дестабилизировать ситуацию перед голосованием.
Лукашенко раскрыл содержание телефонного разговора. По его словам, российский лидер заявил, что они оба находятся в одной лодке. "Будем раскачивать ее – утонем вместе", – процитировал коллегу он. Кроме того, Путин направил Батьке письмо, где подробно изложил свои мысли по поводу задержания россиян на территории Белоруссии.
В беседе с журналистами Лукашенко упомянул и инициативу пригласить прокуроров России и Украина в Белоруссию для разбирательства по поводу задержания "диверсантов". Он считает, что отказ российских чиновников принять участие в следствии показывает, что им плевать на судьбу своих граждан.
Напомним, что 9 августа – день выборов президента Белоруссии. Неофициальные опросы общественного мнения показывают, что шансов победить у Батьки достаточно мало. Об этом говорят и многочисленные протесты, которые проходили по всей стране.
Александр Лукашенко заявил, что не позволит провести революцию в стране. Местные власти прикладывают для этого все усилия: в Минск в ночь на 9 августа были стянуты войска, на территории республики отключают интернет и сотовую связь.
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