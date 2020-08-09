Победа Лукашенко предрешена: Результаты выборов известны до окончания голосования

На ютуб-канале "Честные люди" опубликована аудиозапись, которая сделана на избирательном участке, находящемся на территории Гимназии №39 Минска. Слышно, как глава комиссии называет результаты голосования и просит сотрудников их "заучить".
Так, за кандидатуру Андрея Дмитриева выступили 64 человека на этом участке, за Анну Канопацкую – 16, за Сергея Черечня – 18, Светлану Тихановскую – 102 и Александра Лукашенко – 952.
Директор учреждения Ирина Мисевец призналась, что это она говорила эти данные. Однако, по ее словам, эти цифры она выдумала сама, чтобы провести тренинг с коллегам. Эти данные не будут совпадать с итогами, отметила директор гимназии.
В Сети же охотно верят, что Лукашенко собирается сфальсифицировать результаты выборов. Согласно появившейся информации, Александр Григорьевич победит с результатом 68% в первом туре. Главный редактор Алексей Венедиктов думает, что эти цифры будут еще выше.
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