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Блогеры опубликовали данные экзит-полов на выборах в Белоруссии: Лукашенко проигрывает

Блогеры опубликовали данные экзит-полов на выборах в Белоруссии: Лукашенко проигрывает

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В Белоруссии 9 августа проходит основной день президентских выборов. До этого с 4 августа шло досрочное голосование, результаты которого, согласно независимым подсчетам, безрадостные для Александра Лукашенко.

Продолжение: Лукашенко сделал заявление о хаосе после выборов
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Соперники президента и активисты Центризбиркому республики не доверяют. С 4 по 8 августа в стране шло досрочное голосование на президентских выборах. Оппозиция вела собственные подсчеты и опрашивала людей на выходах с избирательных участках.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Накануне в телеграм-канале "Современная Беларусь" появились данные по экзит-полам. Результаты для Александра Лукашенко неутешительные – батька проигрывает своему главному сопернику Светлане Тихановской.

По данным независимых подсчетов, на которое ссылается телеграм-канал, Лукашенко на досрочном голосовании поддержали 22,4% пришедших на избирательные участки. Тихановскую почти в три раза больше – 59,1%.

Однако есть и другие данные. Телеграм-канал "Беларуский инсайдер" утверждает, что на досрочном голосовании действующего президента поддержали более 97% граждан.

Результаты других кандитов находятся в пределах статистической погрешности. За Анну Канопацкую отдали голоса 1,3% граждан, за Сергея Черечня – 2,5%, за Андрея Дмитриева – 3,2%, а против всех проголосовали 11,5% избирателей. Сообщается, что опрошено 30,9 тысячи человек.

Напомним, что Александр Лукашенко намерен стать президентом в шестой раз. В канун голосования в Минск стянули военную технику и дополнительные милицейские наряды. Граждане отмечают перебои с интернетом и нехватку наличности в банкоматах.

Оппозиция намерена организовать массовые протесты в центре белорусских городов. Александр Лукашенко пообещал жестко подавлять несанкционированные акции.

Автор: 9 августа 2020, 11:17 Источник: Телеграм-канал "Современная Беларусь"
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