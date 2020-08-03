Задержание россиян в Белоруссии оказалось ловушкой для Лукашенко

Задержав 33 сотрудника российской частной военной компании, белорусские власти создали себе массу проблем. Хорошего выхода из сложившейся ситуации для Александра Лукашенко нет, уверен политолог Андрей Поротников.



Задержание россиян произошло 29 июля. Белорусские власти утверждают, что большинство из них принимали участие в боевых действиях в Донбассе. Украина намерена добиваться выдачи задержанных.



Поротников предостерегает белорусские власти от выдачи россиян Киеву. В таком случае Москва будет воспринимать Минск как одну из сторон конфликта в Донбассе, пояснил эксперт.

С другой стороны, так просто передать задержанных России белорусское руководство тоже не может, уверен политолог. Лукашенко придется объяснять, почему так легко были отпущены люди, которых он сам обвинял в подготовке терактов и беспорядков.

Поротников констатирует: белорусское руководство оказалось в ловушке. "Власть сама выстрелила себе в ногу в очередной раз", – заявил политолог.

Решение о задержании сотрудников российской ЧВК Поротников назвал непродуманным и эмоциональным. Эксперт не согласен с версией белорусских властей о том, что наемники планировали остаться в Минске. По словам политолога, россияне должны были следовать дальше, но Лукашенко использовал их, чтобы подставить в своих целях.

"При этом, если они ехали "работать" сюда, какой смысл был ходить повзводно в камуфляже?" – задался вопросом эксперт в интервью белорусскому аналитическому порталу Thinktanks.by.

Сильным ходом Александра Лукашенко в оставшуюся до выборов неделю стало бы немедленное освобождение арестованных россиян, отставка министра иностранных дел Макея, зачистка западной агентуры и провозглашенная стратегическая цель на максимальную интеграцию с Россией. Дождемся ли? — Игорь Коротченко (@i_korotchenko) August 2, 2020

Напомним, что 9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы. Задержанные россияне планировали организовать теракты и провокации к голосованию, заявляют власти республики. В Москве задержание сотрудников ЧВК назвали срежиссированной акцией.