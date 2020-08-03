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Политика
Задержание россиян в Белоруссии оказалось ловушкой для Лукашенко

Задержание россиян в Белоруссии оказалось ловушкой для Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Задержав 33 сотрудника российской частной военной компании, белорусские власти создали себе массу проблем. Хорошего выхода из сложившейся ситуации для Александра Лукашенко нет, уверен политолог Андрей Поротников.
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Задержание россиян произошло 29 июля. Белорусские власти утверждают, что большинство из них принимали участие в боевых действиях в Донбассе. Украина намерена добиваться выдачи задержанных.

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Поротников предостерегает белорусские власти от выдачи россиян Киеву. В таком случае Москва будет воспринимать Минск как одну из сторон конфликта в Донбассе, пояснил эксперт.

С другой стороны, так просто передать задержанных России белорусское руководство тоже не может, уверен политолог. Лукашенко придется объяснять, почему так легко были отпущены люди, которых он сам обвинял в подготовке терактов и беспорядков.

Поротников констатирует: белорусское руководство оказалось в ловушке. "Власть сама выстрелила себе в ногу в очередной раз", – заявил политолог.

Решение о задержании сотрудников российской ЧВК Поротников назвал непродуманным и эмоциональным. Эксперт не согласен с версией белорусских властей о том, что наемники планировали остаться в Минске. По словам политолога, россияне должны были следовать дальше, но Лукашенко использовал их, чтобы подставить в своих целях.

"При этом, если они ехали "работать" сюда, какой смысл был ходить повзводно в камуфляже?" – задался вопросом эксперт в интервью белорусскому аналитическому порталу Thinktanks.by.

Напомним, что 9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы. Задержанные россияне планировали организовать теракты и провокации к голосованию, заявляют власти республики. В Москве задержание сотрудников ЧВК назвали срежиссированной акцией.

Автор: 3 августа 2020, 16:09 Источник: Thinktanks.by ✓ Надежный источник
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Президентские выборы в Белоруссии: соперники Лукашенко – кто они?

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