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Названа дата обращения Лукашенко к народу

Названа дата обращения Лукашенко к народу

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Пользователи Сети заподозрили, что у Александра Лукашенко случился инфаркт. Появились слухи о том, что послание президента Белоруссии народу и Национальному собранию может быть перенесено.
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Пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт расставила все точки над i. По ее словам, дата обращения осталась прежней – 4 августа. Сегодня обе палаты парламента откроют свои сессии.

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 Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Примечательно, что представители Александра Лукашенко до этого не анонсировали мероприятие. Обсуждение предстоящего послания президента Белоруссии началось в Сети.

Беспокойство белорусов о состоянии здоровья лидера небеспочвенно. Так, 28 июля Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусом. Он признался, что перенес опасное заболевание на ногах.

Напомним, что выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Кандидатами на пост главы республики зарегистрированы пять человек. Это действующий лидер страны Александр Лукашенко, экс-депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической партии "Грамада" Сергей Черечень и безработная Светлана Тихановская.

Автор: 3 августа 2020, 08:23 Источник: "Белта" ✓ Надежный источник
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Президентские выборы в Белоруссии: соперники Лукашенко – кто они?

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Ляля
Ответить
И эти братья и сёстры пойдут лизать пиндосам. У добрых дел память очень короткая. 0,5 -1,0 %% очень обогатятся, ещё 5 -8 %% станут богачами, %% 15 устроятся в жизи другой Белоруссии, 55 -60 туалеты пойдут чистить пиндосам и в ЕС или в Польшу на ягодные плантации. Остальные в бомжи. Язык свой перемешанный английским может ещё сохранится в деревнях, остальные перейдут на смесь ряда языков характерных в Европе.
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