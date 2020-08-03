Названа дата обращения Лукашенко к народу

Пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт расставила все точки над i. По ее словам, дата обращения осталась прежней – 4 августа. Сегодня обе палаты парламента откроют свои сессии.
Примечательно, что представители Александра Лукашенко до этого не анонсировали мероприятие. Обсуждение предстоящего послания президента Белоруссии началось в Сети.
Беспокойство белорусов о состоянии здоровья лидера небеспочвенно. Так, 28 июля Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусом. Он признался, что перенес опасное заболевание на ногах.
- Вы устали терпеть?— DW на русском (@dw_russian) July 31, 2020
- Да!
- Вы устали молчать?
- Да!
На акцию в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской пришли десятки тысяч человек. Это крупнейший митинг в Минске за последние годы. Смотрите, как это было: pic.twitter.com/s71Oa9WJdc
Напомним, что выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Кандидатами на пост главы республики зарегистрированы пять человек. Это действующий лидер страны Александр Лукашенко, экс-депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической партии "Грамада" Сергей Черечень и безработная Светлана Тихановская.
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