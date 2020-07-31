Лукашенко предрекли поражение на выборах: фальсификации не помогут

На митинге в Минске в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской 30 июля собрались более 60 тысяч человек. Публицист Алексей Мельников предрекает сокрушительное поражение Александру Лукашенко. По его мнению, Батьку не спасут даже масштабные фальсификации результатов голосования.



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