Чем закончатся массовые беспорядки в Белоруссии: мнение эксперта

Ситуация в Белоруссии остается напряженной. Ни сторонники президента Александра Лукашенко, ни оппозиционеры не собираются сдаваться. Чем могут закончиться протесты, рассудил эксперт.

Массовые беспорядки вспыхнули в Белоруссии 9 августа после объявления победы Александра Лукашенко на президентских выборах. Согласно данным ЦИК, действующего главу государства поддержали более 80% граждан.

С такими результатами не согласились многие жители страны. Они обвинили власти в фальсификации итогов голосования. Десятки тысяч людей вышли на улицы с национальными флагами и потребовали отставки нынешнего президента.

В некоторых городах сотрудники силовых ведомств жестко подавляли митинги. Многие граждане пострадали во время задержаний. Демонстранты жаловались на избиения и нечеловеческие условия в изоляторах.

Масштаб протестов с тех пор только увеличился. Работники нескольких крупных белорусских предприятий объявили забастовку. В связи с этим властям пришлось минимизировать насилие, отметил журналист Дмитрий Кузнец. На недавних митингах обошлось без задержаний.

Несмотря на это, оппозиция не отказалась от своих главных требований – провести повторные выборы и освободить политзаключенных. Противники Лукашенко собираются и дальше выходить на улицы и устраивать стачки на заводах.

"В этом случае, как правило, режимы склонны вновь вернуться к насилию", – выразил мнение эксперт.

Кузнец предположил, что демонстранты будут продолжать отстаивать свои интересы, от чего финансовое положение властей только ухудшится. Александр Лукашенко не сможет платить деньги силовикам. Для него останется только один вариант – попросить о помощи Россию.