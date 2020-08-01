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Путин выбрал жесткий сценарий в отношении Лукашенко – политолог

Путин выбрал жесткий сценарий в отношении Лукашенко – политолог

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Президент Владимир Путин не будет договариваться с Александром Лукашенко по поводу задержанной в Белоруссии группы сотрудников российской частной военной компании, уверен политолог Арсений Сивицкий. Кремль выбрал жесткий сценарий в отношении лидера соседней республики, уверен эксперт.
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По его словам, Лукашенко был готов договариваться с Путиным после инцидента. Смысл в том, чтобы Кремль смог сохранить лицо после произошедшего, пояснил Сивицкий.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Взамен Лукашенко потребовал гарантий, что Россия не будет влиять на избирательный процесс в республике, утверждает Сивицкий. Стоит отметить, что он является одним из немногих белорусских экспертов, кто принял заявления руководства страны о "готовивших провокации российских наемниках" за чистую монету.

Первые консультации руководства РФ на уровне Совета безопасности прошли в день задержания россиян – 29 июля, сообщил Сивицкий. Дальнейшие заявления Москвы говорят о том, что Путин не собирается ни о чем договариваться с Лукашенко, считает политолог.

"Кремль принял решение не искать взаимоприемлемый выход из сложившегося кризиса, а реализовывать жесткий сценарий в отношении Лукашенко", – заявил эксперт в беседе с порталом "Белорусский партизан".

При этом он признает, что большинство белорусов уже не верят словам своего руководства. В обществе наблюдается тотальный кризис доверия к власти и государственным СМИ, пояснил Сивицкий.

Напомним, что группа россиян из 33 человек была задержана в Белоруссии 29 июля. Местные СМИ заявили, что это сотрудники одной из частных военных компаний, которые прибыли в республику для дестабилизации обстановки в канун выборов.

В МИД России заявили, что группа следовала транзитом в Стамбул через Минск, а белорусская сторона обеспечивала логистику. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал обвинения в адрес Москвы "очень нелогичными" и отметил, что даже на Западе задержание россиян считают "срежиссированной акцией".

Автор: 1 августа 2020, 17:51 Источник: "Белорусский партизан" ✓ Надежный источник
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