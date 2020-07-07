Коронавирус в России Санкции Конституция Крым Парад Победы

Топ новостей

Прилучный обратился к Муцениеце после громких слов о любви
Кто способен победить Лукашенко на президентских выборах – 2020
Индексация выплат работающим пенсионерам с 1 июля: озвучены подробности законопроекта
"Ты откуда такая красивая?": Рудковская показала забавное видео с сыном
партнеры
Вторник
7 июля
Лента новостей
18:37
В центре Москвы на дороге перевернулся автомобиль
18:28
Два новосибирца утонули при попытке спасти ребенка
18:17
Лукашенко назвал коррупцию унижением человека
18:10
Жительница Подмосковья нашла в шкафу своего дома змею
18:05
Парламенты России и Белоруссии готовы к скорейшему взаимному признанию виз
18:02
"Я не сижу на диетах": Солистка Little Big похудела на 15 килограммов
17:59
"Вы и своего оленя взяли?": народ поиздевался над Самойловой и Джиганом
17:57
6 рецептов смузи во время диеты
17:17
Шукшина жестко отреагировала на попытку обвинить ее в отравлении Алибасова: Шоу "Крот-2"
17:04
Адвокат семьи погибшего в ДТП объяснил отказ Ефремова признавать вину
17:00
В Симферополе пассажирский самолет совершил аварийную посадку
16:47
Михаил Галустян трогательно поздравил супругу с годовщиной свадьбы
16:47
"Опять синяя": кривляющаяся Волочкова напугала народ
16:41
Что чаще всего в России сдавали в ломбард во время пандемии
16:40
Врач рассказал об оптимальной температуре кондиционера в жару
16:27
Цымбалюк-Романовская назвала главного "заказчика" смертей Норкиной и Заграевского
16:22
Генсек ООН назвал худший сценарий развития мира после пандемии COVID-19
16:20
Никита Ефремов уехал из Москвы после скандала с отцом
16:13
Гороскоп на сегодня, 8 июля 2020 года
15:47
Прохор Шаляпин довел любовницу до выкидыша: Я так растоптана, он негодяй
15:41
Волочкова уела нерадивого застройщика из Астрахани: Вернулась с победой
15:29
В Пензе 5 человек пострадали в результате ДТП
15:18
Арзамасова из "Папиных дочек" закрутила роман с Авербухом
15:16
В Крыму сотрудники ФСБ задержали семь исламистов
15:03
В Москве автомобиль протаранил веранду ресторана: есть пострадавшие
15:03
"Русалка на берегу": 41-летняя Хоркина в купальнике сразила народ точеной фигурой
14:55
Дайнеко поделилась семейным видео
14:40
"Не будем копаться в грязном белье": жених Марии Куликовой рассказал о новом романе
14:35
В Петербурге в доме генерала проводят обыски
14:32
В России за сутки коронавирус сразил более шести тысяч человек
14:28
Корабли НАТО приближаются к границам России
14:21
Песков высказался о задержании советника главы "Роскосмоса"
14:11
Жителей Москвы предупредили о смерчах и граде
14:11
Престарелую Мадонну затравили за фото топлес: Дешевка
14:06
"Тотальная слежка": Шукшина заявила об электронных ошейниках
13:56
СМИ: Меган Маркл ждет второго ребенка
13:48
Сгодится в хозяйстве: Кравец забирает ставшего бомжом отца Борисовой в прислуги
13:42
"Берегите себя!": позеленевшая Гузеева обеспокоила россиян
13:38
Сестра Джигарханяна отбила ухажера у жены Кончаловского
13:32
Пожар на западе Москвы попал на видео
13:21
В США умерли самые старые сиамские близнецы
13:00
"Так страшно": травмированная Седокова перестала дышать
12:59
Валентина Клягина уже 10 лет живет затворницей
12:55
Сладкий красавчик Колдун оказался инфицированным
12:49
Лукашенко отчитался о победе над коронавирусом в Минске
12:48
"Давно мечтала": жена сбежала от Сергея Жукова в Америку
12:41
Лишенного сана отца Сергия оштрафовали за отрицание коронавируса
12:20
"Я так ее люблю": Николай Цискаридзе расплакался на публике
12:16
Под Москвой задержали неудавшегося угонщика
12:16
В центре Москвы произошел крупный пожар
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Второй Ефремов: россияне в бешенстве из-за скандальных слов Долиной
Иван Телегин нанес новый удар Пелагее
Рэпер Канье Уэст намерен баллотироваться в президенты США
Проверить на вменяемость: бывшую жену Ромы Жукова направят на психиатрическую экспертизу
"Замкнулась в себе": родственник рассказал о состоянии затравленной Маркл
Устроившему смертельное ДТП Ефремову официально предъявили обвинение
Политика
Парламенты России и Белоруссии готовы к скорейшему взаимному признанию виз

Парламенты России и Белоруссии готовы к скорейшему взаимному признанию виз

Фото: duma.gov.ru
Соглашение о взаимном признании виз между Россией и Белоруссией парламентарии двух стран готовы ратифицировать безотлагательно. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе 58-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Также законодатели обсудили вопросы исполнения союзного бюджета и сближения нормативно-правовой базы двух стран.
прочитано 283 раза

Мероприятие прошло во вторник, 7 июля, в режиме видеоконференции. Вячеслав Володин отметил важность дальнейшей интеграции Москвы и Минска.

ПО ТЕМЕ

Парламентарии России и Белоруссии приняли союзный бюджет

 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Несколько недель назад в столице Белоруссии было подписано соглашение о взаимном признании виз. Спикер Госдумы уверен: это решение послужит развитию единого туристического и миграционного пространства Союзного государства. Парламенты двух стран готовы ратифицировать договор максимально оперативно, подчеркнул председатель нижней палаты.

Обсуждали законодатели и отмену двустороннего роуминга. Профильные министерства добились сближения позиций Москвы и Минска по этому вопросу, отметил Володин.

Также парламентарии затронули тему исполнения союзного бюджета на текущий год. Процесс идет недостаточно эффективно, указал Володин. "Четыре из двенадцати программ показали кассовое исполнение в первом полугодии этого года – менее шестидесяти процентов", – уточнил спикер.

Фото: duma.gov.ru

58-я сессия стала первой после выборов в Национальное собрание Белоруссии, состоявшихся в прошлом году. Вячеслав Володин поздравил коллег-парламентариев из братской республики.

В свою очередь глава Палаты представителей Нацсобрания Белоруссии Владимир Андрейченко поздравил российских законодателей с принятием поправок к Конституции. В ходе 58-й сессии он был избран первым зампредом Парламентского собрания двух стран.

Напомним, что парламентское собрание Союза России и Белоруссии было образовано в апреле 1996 года в Москве. В нем действуют на постоянной основе восемь комиссий, занимающихся социальной политикой, безопасностью, экологией и другими направлениями совместной деятельности.

Автор: 7 июля 2020, 18:05

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Лукашенко дал интервью без обуви: журналист назвал причину
Журналист раскрыл детали разговора Путина и Лукашенко об объединении России и Белоруссии
Экс-министр Украины сделал заявление об аферах Порошенко при Зеленском
Политолог: После выборов в Белоруссии будет военный режим

Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская назвала главного "заказчика" смертей Норкиной и Заграевского
Никита Ефремов уехал из Москвы после скандала с отцом
Прохор Шаляпин довел любовницу до выкидыша: Я так растоптана, он негодяй
Волочкова уела нерадивого застройщика из Астрахани: Вернулась с победой

Проишествия

Вскрылись шокирующие данные отношений Соколова и Ещенко
Сломала шею и впала в кому: известная певица разбилась в страшной аварии
Известный блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области
Родители не приехали проститься с разбившейся на байке 18-летней блогершей

Lifestyle

Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Шоу-бизнес

"Хватит врать про нищету!": друг рассекретил доходы покойного Заграевского в "Пусть говорят"

Сколько платят в ток-шоу
Шоу-бизнес

Заворотнюк вернулась к семье в роскошный особняк

Артистка чувствует себя гораздо лучше
Шоу-бизнес

Валентина Клягина уже 10 лет живет затворницей

Народная артистка не выходит из дома и целыми днями смотрит телевизор
Шоу-бизнес

"Берегите себя!": позеленевшая Гузеева обеспокоила россиян

Поклонники переживают за артистку

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 8 июля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 7 июля 2020 года
Парад планет и затмения: мир никогда не будет прежним
Гороскоп на выходные 4-5 июля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Как Алина Загитова заработала миллион долларов за год
От Родниной требуют извинений за нелестное высказывание об умершем Нурмагомедове
Татьяна Тарасова обратилась к потерявшему отца Хабибу Нурмагомедову
Вляпавшейся в историю со сбытом наркотиков дочери Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+