Парламенты России и Белоруссии готовы к скорейшему взаимному признанию виз

Мероприятие прошло во вторник, 7 июля, в режиме видеоконференции. Вячеслав Володин отметил важность дальнейшей интеграции Москвы и Минска.
Несколько недель назад в столице Белоруссии было подписано соглашение о взаимном признании виз. Спикер Госдумы уверен: это решение послужит развитию единого туристического и миграционного пространства Союзного государства. Парламенты двух стран готовы ратифицировать договор максимально оперативно, подчеркнул председатель нижней палаты.
Обсуждали законодатели и отмену двустороннего роуминга. Профильные министерства добились сближения позиций Москвы и Минска по этому вопросу, отметил Володин.
Также парламентарии затронули тему исполнения союзного бюджета на текущий год. Процесс идет недостаточно эффективно, указал Володин. "Четыре из двенадцати программ показали кассовое исполнение в первом полугодии этого года – менее шестидесяти процентов", – уточнил спикер.
58-я сессия стала первой после выборов в Национальное собрание Белоруссии, состоявшихся в прошлом году. Вячеслав Володин поздравил коллег-парламентариев из братской республики.
В свою очередь глава Палаты представителей Нацсобрания Белоруссии Владимир Андрейченко поздравил российских законодателей с принятием поправок к Конституции. В ходе 58-й сессии он был избран первым зампредом Парламентского собрания двух стран.
Напомним, что парламентское собрание Союза России и Белоруссии было образовано в апреле 1996 года в Москве. В нем действуют на постоянной основе восемь комиссий, занимающихся социальной политикой, безопасностью, экологией и другими направлениями совместной деятельности.
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