Парламентарии России и Белоруссии приняли союзный бюджет

В начале заседания спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил
белорусских коллег с окончанием избирательной кампании. Выборы в парламент
республики состоялись на прошлой неделе.
Перед законодателями двух стран стоит задача сближения нормативно-правовой базы, принятия модельных законов, отметил председатель нижней палаты. "Хотелось бы, чтобы депутаты чувствовали свою ответственность и делали все, чтобы как можно более эффективно шло построение Союзного государства", - сказал Володин.
Согласно принятому документу, доходы бюджета Союзного государства в следующем году составят 5 миллиардов 521,5 миллиона рублей, расходы – почти на 150 миллионов меньше. Основным источником финансирования станут долевые взносы двух стран, остатки бюджетов прошлых лет и дополнительные источники. Кроме того, доходы могут быть увеличены благодаря поступлению от штрафных санкций, возврата не использованных в прошлом году средств.
Планируется профинансировать из бюджета Союзного государства более 10 программ, два проекта и 25 мероприятий. К ним нужно активно привлекать студенчество, отметил Володин. Также спикер Госдумы призвал обсуждать вопросы построения СГ с экспертами и представителями научных кругов.
Парламентское собрание Союза России и Белоруссии было образовано в апреле 1996 года в Москве. В нем действуют на постоянной основе восемь комиссий, занимающихся социальной политикой, безопасностью, экологией и другими направлениями совместной деятельности.
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