Объявлено о поддержке Лукашенко большинством избирателей

Аналитический центр Ecoom по заказу белорусского государственного телеканала ОНТ провел опрос общественного мнения, призванный определить уровень поддержки действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. Исследование показало неожиданно высокий рейтинг политика.



Во время подготовки к выборам президента Белоруссии на улицы выходили недовольные. Участники акций протеста отмечали, что Александр Лукашенко, вознамерившийся остаться на еще один срок, рискует получить рекордно мало поддержки.

По словам оппозиции, одержать победу действующий глава государства сможет, привлекая административный ресурс и идя на откровенную подтасовку результатов голосования. При этом своих главных конкурентов Александр Лукашенко даже не допустил до участия в выборах президента Белоруссии, пожаловались они.

Впрочем, есть и другое мнение. Так, государственный телеканал Белоруссии ОНТ заказал аналитическому центру Ecoom исследование общественного мнения, которое продемонстрировало совершенно иные результаты. Согласно данным специалистов, на предстоящих выборах Александра Лукашенко готовы поддержать 72,3% белорусов.

Уровень поддержки остальных кандидатов на кресло руководителя Белоруссии не превышает в сумме и 10%, передает Life. Еще 10,9% потенциальных избирателей затруднились дать однозначный ответ. Отказались отвечать 3,1%, а вариант "против всех" выбрали 3,7%.

Минск. После задержания Виктора Бабарико, улица наращивает гнев. pic.twitter.com/Ya7bipLkmO — Актуальный Мир (@WorldActually) June 19, 2020

Уточняется, что данные об уровне поддержки кандидатов на выборах президента Белоруссии эксперты собирали с помощью телефонного опроса. В исследовании приняли участие 1879 респондентов.