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Политика
Объявлено о поддержке Лукашенко большинством избирателей

Объявлено о поддержке Лукашенко большинством избирателей

Александр Лукашенко. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Аналитический центр Ecoom по заказу белорусского государственного телеканала ОНТ провел опрос общественного мнения, призванный определить уровень поддержки действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. Исследование показало неожиданно высокий рейтинг политика.
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Во время подготовки к выборам президента Белоруссии на улицы выходили недовольные. Участники акций протеста отмечали, что Александр Лукашенко, вознамерившийся остаться на еще один срок, рискует получить рекордно мало поддержки.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

По словам оппозиции, одержать победу действующий глава государства сможет, привлекая административный ресурс и идя на откровенную подтасовку результатов голосования. При этом своих главных конкурентов Александр Лукашенко даже не допустил до участия в выборах президента Белоруссии, пожаловались они.

Впрочем, есть и другое мнение. Так, государственный телеканал Белоруссии ОНТ заказал аналитическому центру Ecoom исследование общественного мнения, которое продемонстрировало совершенно иные результаты. Согласно данным специалистов, на предстоящих выборах Александра Лукашенко готовы поддержать 72,3% белорусов.

Уровень поддержки остальных кандидатов на кресло руководителя Белоруссии не превышает в сумме и 10%, передает Life. Еще 10,9% потенциальных избирателей затруднились дать однозначный ответ. Отказались отвечать 3,1%, а вариант "против всех" выбрали 3,7%.

Уточняется, что данные об уровне поддержки кандидатов на выборах президента Белоруссии эксперты собирали с помощью телефонного опроса. В исследовании приняли участие 1879 респондентов.

Автор: 29 июля 2020, 09:03 Источник: Life.ru ✓ Надежный источник
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Президентские выборы в Белоруссии: соперники Лукашенко – кто они?

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