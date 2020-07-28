Спецслужбы Белоруссии заподозрили в заговоре против Лукашенко

Действия белорусских силовиков при разгоне массовых протестных акций усиливают недовольство властью, заявил бывший депутат Палаты представителей республики Владимир Делендик. Он не исключил, что среди спецслужб созрел заговор против президента Александра Лукашенко.



Грубые действия милиции и ОМОНа лишь отталкивают власть от народа, считает политик. Он напомнил, что при разгоне несанкционированных акций силовики даже выносили людей из ресторанов.



Правоохранителям дается неправильная установка, считает Делендик. Тем более нельзя трогать журналистов, подчеркнул экс-парламентарий. Именно корреспонденты СМИ стали последнее время главной целью милиции и ОМОНа на протестных акциях.

Бить людей и мешать их работе недопустимо, заявил Делендик. На его взгляд, методы работы белорусских правоохранителей безнадежно устарели.

Он не исключил, что среди спецслужб республики созрел заговор с целью дискредитировать власть и лично Лукашенко: путем избиения протестующих еще больше настроить белорусов против президента. "А я не хочу, чтобы Беларусь стала частью Смоленской области", – заявил политик в интервью порталу "Народная воля".

Напомним, что в ходе массовых акций в поддержку бывшего банкира Виктора Бабарико, которому Центризбирком отказал в регистрации президентом, были задержаны больше ста человек. Об этом сообщил правозащитный центр "Весна".

Минск. После задержания Виктора Бабарико, улица наращивает гнев. pic.twitter.com/Ya7bipLkmO — Актуальный Мир (@WorldActually) June 19, 2020

Выборы президента Белоруссии – 2020 пройдут 9 августа. Конкуренцию Александру Лукашенко составят четыре кандидата. Наибольшей популярностью пользуется Светлана Тихановская – супруга известного блогера, которого власти обвиняют в организации массовых беспорядков.