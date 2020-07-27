Главная конкурентка Лукашенко Тихановская выступила против России

Светлана Тихановская заявила, что республике нужна самостоятельность. Она заявила, что Белоруссии нужны обычные межгосударственные связи, без дополнительных договоров.
По мнению политика, в этом случае у России не возникнет соблазна "кого-то куда-то присоединять". Светлана Тихановская добавила, что наши страны и так дружат. Она уверена, что государствам надо развивать экономические отношения на равных.
Главная конкурентка Лукашенко также отметила, что белорусы очень заинтересованы в том, чтобы "Россия была демократическим цивилизованным государством". Она подчеркнула, что республика готова дружить со всеми, но в своих интересах.
В Гомеле сейчас самый массовый митинг в поддержку бесстрашной белорусской женщины Светланы Тихановской, бросившей вызов жестокому и подлому диктатору Лукашенко.— Лизистрата 97% (@Lysistrata_by) July 26, 2020
Море людей - море фонариков.
Их свет освещает наш путь к свободе!
Жыве Беларусь! ♥️✊✌️ pic.twitter.com/P9VNjlzsfv
Ранее была опубликована предвыборная программа Светланы Тихановской. В ней она заявила о важности развития образования на белорусском языке. Политик выступила за белорусизацию.
Отметим, что Светлана Тихановская – серьезный соперник действующему главе Белоруссии. На митинги в ее поддержку в городах республики порой собираются десятки тысяч человек. Популярности политику добавляет то, что ее поддержали сторонники других популярных политиков, которых по разным причинам не зарегистрировали кандидатами в президенты.
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