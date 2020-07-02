Эксперт: У Лукашенко остался последний способ удержать власть

Борьба за кресло президента Белоруссии превращается в фарс. Власти республики во главе с Александром Лукашенко давят на альтернативных кандидатов и отказывают им в регистрации. Политолог Павел Усов уверен: Батька исчерпал практически все возможности для переизбрания – остается единственный способ остаться у власти.



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