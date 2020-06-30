Эксперт: Путин больше не может поддерживать Лукашенко

Смысл визита белорусского лидера подо Ржев в том, чтобы продемонстрировать, что Москва и Минск едины в борьбе с мировым злом, считает Дризе. По его мнению, это единственное, что можно сделать на текущий момент.
Эксперт уверен: поддерживать Лукашенко российские власти больше не могут. "Слишком много личного накопилось, кредит доверия исчерпан", – написал политолог в своей колонке на сайте газеты "Коммерсант".
Большое значение имеет и фактор предстоящих президентских выборов в Белоруссии, уверен Дризе. По его мнению, если Лукашенко пойдет на силовой сценарий, то это скомпрометирует его власть.
Сейчас же в отношениях двух стран эксперт видит тупик. Лукашенко то и дело заявляет, что Белоруссия – единственный союзник России, и что только он сдерживает приходит в республику войск НАТО. Но в Кремле такие пассажи всерьез больше не воспринимают, уверен аналитик.
Путин и Лукашенко на открытии Ржевского мемориала Советскому солдату pic.twitter.com/ABeqQq0Lj9— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 30, 2020
Выборы президент Белоруссии – 2020 пройдут 9 августа. Александр Лукашенко идет на шестой срок. Оппоненты Батькти столкнулись с серьезным давлением. Бывшего дипломата Валерия Цепкало сняли с выборов, блогеру Сергею Тихановскому предъявили обвинения в организации беспорядков, а банкир Виктор Бабарико и его сын были задержаны Комитетом госбезопасности.
Популярные темы форума
Тратит все на алкоголь
Лечитесь гомеопатией
Домовой
вы не РАБЫ.
Молочница год не проходит
Дочь не хочет рожать
Напутствие для россиян
Появилась новость, что Заворотнюк возвращается на сцену. Значит она здорова? Слава врачам!
За неделю набрала 10 килограмм
а вы знали что Кудрявцева уже бабушка?