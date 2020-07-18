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Политика
Лукашенко готовится вытереть ноги о мнение белорусов

Лукашенко готовится вытереть ноги о мнение белорусов

Александр Лукашенко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Выборы президента Белоруссии, как уже сейчас предсказывают эксперты, закончатся оглушительной победой действующего главы государства Александра Лукашенко. При этом совершенно не важно сколько избирателей на самом деле поддержат его кандидатуру.
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Своими последними шагами в рамках предвыборной гонки власти в Белоруссии показали населению, что об их мнение они готовы вытирать ноги. Тем не менее, люди по-прежнему надеются изменить ситуацию, оставаясь в рамках электорального поля.

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Иначе говоря, план оппозиции состоит в том, чтобы большим числом голосов против Александра Лукашенко показать ему объемы народного недовольства. Это, по их мнению, должно подтолкнуть политика к изменению своего поведения и даже к уходу с поста президента Белоруссии. Впрочем, эксперты сомневаются в действенности такого метода.

"Понятно, что Лукашенко не уйдет, даже если против него проголосует пять миллионов", – считает доктор политических наук Павел Усов.

Политолог уверен, что при любом раскладе внешний наблюдатель увидит поддержку Александра Лукашенко на уровне в 76%-80%. Доказать обратное у людей получится только силой, однако сами они к такому развитию событий, судя по всему, не готовы.

Стихийные протесты без предварительной подготовки обречены на провал, уверен эксперт. При этом штабы оппозиционных кандидатов к организации масс недовольных не готовы.

"Власти продемонстрируют силу и способность фальсифицировать любую явку и результат", – уверен Павел Усов. В конечном счете это означает, что Александр Лукашенко вытрет ноги о мнение недовольных белорусов, сколько много бы их ни было.

Автор: 18 июля 2020, 20:00 Источник: Белорусский партизан ✓ Надежный источник
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Президентские выборы в Белоруссии: соперники Лукашенко – кто они?

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