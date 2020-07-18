Лукашенко готовится вытереть ноги о мнение белорусов

Выборы президента Белоруссии, как уже сейчас предсказывают эксперты, закончатся оглушительной победой действующего главы государства Александра Лукашенко. При этом совершенно не важно сколько избирателей на самом деле поддержат его кандидатуру.

Своими последними шагами в рамках предвыборной гонки власти в Белоруссии показали населению, что об их мнение они готовы вытирать ноги. Тем не менее, люди по-прежнему надеются изменить ситуацию, оставаясь в рамках электорального поля.

Иначе говоря, план оппозиции состоит в том, чтобы большим числом голосов против Александра Лукашенко показать ему объемы народного недовольства. Это, по их мнению, должно подтолкнуть политика к изменению своего поведения и даже к уходу с поста президента Белоруссии. Впрочем, эксперты сомневаются в действенности такого метода.

"Понятно, что Лукашенко не уйдет, даже если против него проголосует пять миллионов", – считает доктор политических наук Павел Усов.

Политолог уверен, что при любом раскладе внешний наблюдатель увидит поддержку Александра Лукашенко на уровне в 76%-80%. Доказать обратное у людей получится только силой, однако сами они к такому развитию событий, судя по всему, не готовы.

Стихийные протесты без предварительной подготовки обречены на провал, уверен эксперт. При этом штабы оппозиционных кандидатов к организации масс недовольных не готовы.

"Власти продемонстрируют силу и способность фальсифицировать любую явку и результат", – уверен Павел Усов. В конечном счете это означает, что Александр Лукашенко вытрет ноги о мнение недовольных белорусов, сколько много бы их ни было.

