"Без нас разберутся": Лукашенко странно встретил Мишустина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Некоторые реплики белорусского лидера могли показаться странными.

Чем ближе выборы президента Белоруссии, тем пристальнее оказывается внимание многочисленных экспертов к каждому шагу Александра Лукашенко. На этот раз общественность сосредоточилась на словах, с которыми белорусский лидер встретил главу российского правительства.

Начал Александр Лукашенко с того, что Михаил Мишустин, прибывая с визитом в Белоруссии, находится не в гостях, а дома. И, чтобы исключить хоть какую-то двусмысленность, добавил, что Минск ни в коем случае не собирается отдалятся от Москвы, как бы аналитикам ни казалось обратное. "Мы никуда от России не собираемся, как некоторые пытаются представить", – подчеркнул он.

Продолжая эту тему, Александр Лукашенко стал уверять Михаила Мишустина в том, что для россиян Белоруссия навсегда останется близкой и родной. Он подчеркнул, что такое положение вещей сохранится даже в том случае, если руководство двух стран будет иметь противоположное мнение.

"Народы без нас разберутся, как им жить", – заявил Александр Лукашенко.

Впрочем, оговорился он, лично присутствовать при этом процессе все же хотелось бы. А напоследок белорусский лидер заметил, что времена изменились, и теперь странам нет нужды захватывать друг друга, тем более у России и так много земель.