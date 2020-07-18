Устраняющего конкурентов Лукашенко сравнили с бездушной машиной

Александр Лукашенко фактически досрочно одержал победу на выборах президента Белоруссии после того, как ЦИК не зарегистрировал самых популярных его конкурентов. Политик расчищает себе путь к следующему сроку с изяществом бульдозера.

Эксперты, приглашенные немецким изданием Deutsche Welle, уверены, что Александр Лукашенко сам виноват в той ситуации, из которой ему пришлось так неизящно выпутываться. Общество восприняло предвыборные сигналы действующего главы государства как заявление о готовности поддержать демократизацию и либерализацию избирательного процесса.

В итоге люди поверили, что перемены возможны, а каждый из них сам может стать кузнецом своего счастья. Как результат – на выборы решили идти множество кандидатов из народа. Часть из них получила неожиданно большую поддержку. С этими конкурентами Александру Лукашенко пришлось расправляться лично.

Специалисты оценили методы действующего президента Белоруссии. Они отметили, что Александр Лукашенко превратился в бульдозер, который сметает все на своем пути. В итоге его примитивные, банальные и очевидные приемы вызывают недовольство народа, которому он сам какое-то время назад обещал совершенно другие правила игры.

Эксперты уверены, что Александру Лукашенко больше не приходится ждать "элегантной" победы на выборах президента Белоруссии. Впрочем, сам он, кажется, не переживает по поводу легитимности собственной власти.

Напомним, выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа 20202 года. Еще до начала голосования это событие уже успело стать самым скандальным в политической жизни страны. Судя по всему, не всем гражданам нравится перспектива очередной победы Александра Лукашенко.