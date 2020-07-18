Коронавирус в России Санкции Конституция Крым Парад Победы

Топ новостей

Сломавший жене нос Башаров пригрозил Собчак: Берегите челюсть
Белоруссию готовят к масштабным фальсификациям на выборах: Никто не поверит
"Предъявите Ваш американский паспорт": бегство Малышевой из России обернулось скандалом
Стала известна стоимость отдыха Прилучного с Карпович в Крыму
партнеры
Суббота
18 июля
Лента новостей
13:03
Во всей красе: Яна Рудковская показала растяжку 7-летнего сына
12:53
Мария Машкова сообщила о смерти члена семьи: К этому нельзя быть готовым
12:40
Устраняющего конкурентов Лукашенко сравнили с бездушной машиной
12:27
Экс-солистка группы SEREBRO рассказала об ужасах работы с Максимом Фадеевым
12:13
Цискаридзе подавлен из-за невосполнимой утраты: Она нежно опекала меня
11:49
Панкратов-Черный потерял дар речи из-за смерти друга
11:31
Актриса Яна Поплавская заговорила о домашнем насилии: Никакой защиты!
11:22
"Черную икру впервые попробовал в гостях у Градского": как живет победитель "Голоса" Волчков
11:20
"От ее могилы идет свет": Стас Садальский рассказал о месте захоронения Джуны
10:51
Звезда "Папиных дочек" Арзамасова ответила на слухи о романе с Авербухом: Я взрослый человек
10:47
Женщины объединились против Лукашенко
10:46
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 765 тысяч
10:26
Все иголки мне родня: что случилось с Сергеем Крыловым
08:02
Ксения Собчак показала искривленный после травмы нос
06:03
Попотела на славу: Волочкова показала чудеса растяжки (видео)
04:04
Снявший маску Билан получил неприличное предложение
02:05
"Дорогой мой, любимый": Семенович пришла в восторг после долгой разлуки
00:01
Коронавирус: последние новости на сегодня, 18 июля 2020 года
22:46
Есть пострадавшие: возле станции метро в Киеве произошел взрыв
22:00
Политолог: Путин доверчивый, а Лукашенко его обманывает
21:39
"Моя жизнь полностью изменится": звезда "Дома-2" объявила о беременности
20:57
"Участники испытания вакцины от COVID-19": Гудков превратился в человека-ящера (видео)
20:49
Посол США рассказа грузинам о зависти России
20:41
Баку предупредили об опасности ядерного инцидента
20:05
Звезда сериала "Родители" о закулисье нового сезона
19:19
Жестоко избитая звезда "Дома-2" попала в больницу: шокирующие фото
19:16
Молодая любовница Виторгана высмеяла домыслы об их отношениях
18:42
Лукашенко о предвыборной кампании в Белоруссии: Происходят странные вещи
18:39
Возле нефтебазы под Екатеринбургом загорелся лес
18:39
Рассекречена тайная свадьба внучки Елизаветы II
18:25
В Казани за организацию убийства арестовали бывшего министра
18:17
Названы самые опасные районы Москвы
17:57
Парламентские амбиции: сможет ли партия Прилепина попасть в Думу
17:53
"Если опять накроет": Джиган сделал татуировку в честь семьи
17:51
В Кремле высказались о замене губернатора Фургала
17:40
Водитель грубо выставил из автобуса пожилого пассажира и попал на видео
17:00
В Сети всплыло фото Бабкиной и Ротару из лихих 90-х
16:51
Яну Рудковскую обвинили в плагиате очередного образа
16:40
Ведущая Татьяна Лазарева сообщила о родах: Из меня вынули полузадушенный комок
16:33
Совет на выходные 18-19 июля 2020 года
16:13
Сообщили об эмиграции Ларисы Долиной в Америку
16:12
"Слишком шокирует": россияне пришли в ужас от изменившегося Стаса Пьехи
16:04
"Окружен шикарными блондинками": жизнь Гарика Харламова заметно налаживается
15:59
Глызин о Лозе: Его высказывания граничат с маразмом
15:33
Елена Захарова оголила грудь перед поклонниками
15:26
Ветераны гонят Собчак с Первого канала за "разжижение мозгов" молодежи
15:19
"Коля предлагал мне выйти замуж": неожиданное признание девушки Баскова
15:08
У Бородиной появился страх после смерти родного человека
15:01
Сильно изменившаяся Ваенга уделала Семенович на концерте
14:48
Звезда "Дома-2" загремела в больницу из-за возможного выкидыша
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Стоцкая показала новый снимок 9-летнего сына: Копия Киркорова
"Слишком шокирует": россияне пришли в ужас от изменившегося Стаса Пьехи
Политолог: Путин доверчивый, а Лукашенко его обманывает
Ксения Собчак показала искривленный после травмы нос
Цискаридзе подавлен из-за невосполнимой утраты: Она нежно опекала меня
Пригожин пожаловался на оскорбления: Владимир Фриске ведет себя очень вызывающе
Политика
Женщины объединились против Лукашенко

Женщины объединились против Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, глава штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и супруга недопущенного к выборам Валерия Цепкало Вероника решили действовать сообща. Они созвали журналистов, чтобы объявить о дальнейших действиях против Александра Лукашенко.

Продолжение: Устраняющего конкурентов Лукашенко сравнили с бездушной машиной
прочитано 48256 раз

Когда белорусского оппозиционера Сергея Тихановского задержали, его супруга Светлана решила продолжить дело и стать кандидатом в президенты. Она получала угрозы в свой адрес во время сбора подписей, но, несмотря ни на что, продолжила кампанию .

ПО ТЕМЕ

Политолог: Путин доверчивый, а Лукашенко его обманывает

Лукашенко о предвыборной кампании в Белоруссии: Происходят странные вещи

Сюжеты Выборы в Белоруссии

Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

На недавней пресс-конференции Тихановская заявила, что будет идти до конца. Она выступает за свободную страну, в которой "не будут закрывать рты". Объединившись с Валерией Цепкало и Марией Колесниковой, Светлана стала еще увереннее в своей победе. "Вместе мы стали еще сильнее", – заявила она.

Женщины намерены добиться освобождения политических и экономических заключенных. Также они будут выступать за проведение повторных, честных выборов после 9 августа.

На встрече с журналистами Цепкало призвала всех голосовать за Тихановскую.

"Мы решили объединиться и показать, что такое женская солидарность. Мы видим, что сейчас наша власть боится женщин, а именно – боится Светлану", – сказала Вероника.

Фото: Ольга Шукайло / TUT.BY

Мария Колесникова рассказала, что план действий они составили всего за 15 минут. Таким образом она отметила, что женщины договариваются гораздо быстрее мужчин.

Напомним, за кресло президента Белоруссии также борются экс-депутат парламента Анна Канопацкая, председатель Белорусской социал-демократической "Грамады" Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев.

Автор: 18 июля 2020, 10:47 Источник: TUT.BY ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Президентские выборы в Белоруссии: соперники Лукашенко – кто они?

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
это хто,подружки собщак?
1

Популярные темы форума

Политика

Политолог: Путин доверчивый, а Лукашенко его обманывает
Лукашенко о предвыборной кампании в Белоруссии: Происходят странные вещи
Парламентские амбиции: сможет ли партия Прилепина попасть в Думу
Путин внезапно поручил провести проверку российских войск

Шоу-бизнес

Жестоко избитая звезда "Дома-2" попала в больницу: шокирующие фото
Молодая любовница Виторгана высмеяла домыслы об их отношениях
Молодая любовница Виторгана высмеяла домыслы об их отношениях
"Участники испытания вакцины от COVID-19": Гудков превратился в человека-ящера (видео)

Проишествия

Стало известно о попытке побега Соколова из России после жестокого убийства
Вскрылись шокирующие данные отношений Соколова и Ещенко
Сломала шею и впала в кому: известная певица разбилась в страшной аварии
Известный блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Актриса Яна Поплавская заговорила о домашнем насилии: Никакой защиты!

Она назвала причину поведения насильника

Шоу-бизнес

Во всей красе: Яна Рудковская показала растяжку 7-летнего сына

Звездный наследник профессионально занимается спортом

Шоу-бизнес

Попотела на славу: Волочкова показала чудеса растяжки (видео)

Балерина порадовала поклонников
Шоу-бизнес

Звезда "Папиных дочек" Арзамасова ответила на слухи о романе с Авербухом: Я взрослый человек

Лиза Арзамасова "взорвалась" в личном блоге

Гороскоп

Совет на выходные 18-19 июля 2020 года
Гороскоп на выходные, 18-19 июля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 17 июля 2020 года
Гороскоп на неделю c 20 по 26 июля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Фигуристка Бережная об отношениях с отцом своих детей: Не приехал на день рождения дочери
Как Алина Загитова заработала миллион долларов за год
От Родниной требуют извинений за нелестное высказывание об умершем Нурмагомедове
Татьяна Тарасова обратилась к потерявшему отца Хабибу Нурмагомедову

Регионы

Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+