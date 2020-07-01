Обещание Лукашенко о высоких зарплатах поставили под сомнение

В преддверии президентских выборов Александр Лукашенко сказал, что зарплата у работников здравоохранения, образования и культуры унизительно низкая. Вместе с тем белорусский лидер признал: "Мы в экономике не очень хорошо работаем".
Радужные перспективы, которые рисует Александр Григорьевич, оценил бывший председатель правления Национального банка Беларуси, доктор экономических наук и профессор Станислав Богданкевич. Он усомнился в заявлениb лидера страны, поскольку экономика в республике не растет уже десять лет.
"Почему же она вдруг резко вырастет сейчас?", – недоумевает Богданкевич. По его мнению, такие обещания не просто так даются перед выборами. Люди, которые не понимают в экономике, могут поверить президенту и пойти голосовать, но на самом деле слова Лукашенко нельзя подкрепить фактами.
"Эти слова президента – заявление для людей доверчивых, малограмотных, для люмпенов", – сказал эксперт.
Богданкевич напомнил, что Лукашенко уже делал такие заявления в преддверии выборов. Тогда политик обещал зарплату в 500 долларов, но это так и осталось "мечтой на периферии". Сейчас среднестатистический белорус получает 400-600 рублей.
Для того, чтобы реанимировать нынешнюю экономику, нужны реформы и нормальный инвестиционный климат, считает профессор. Иначе, она окажется в тупике.
Популярные темы форума
Тратит все на алкоголь
Дочь не хочет рожать
Домовой
Лечитесь гомеопатией
вы не РАБЫ.
Молочница год не проходит
Чувство вины
Появилась новость, что Заворотнюк возвращается на сцену. Значит она здорова? Слава врачам!
Напутствие для россиян
За неделю набрала 10 килограмм