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Политика
Порошенко за время пандемии снова стал долларовым миллиардером

Порошенко за время пандемии снова стал долларовым миллиардером

Петр Порошенко снова сал долларовым миллиардером. Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Кому война, а кому мать родна. Петр Порошенко, несмотря на коронавирус и преддефолтное состояние Украины, вновь ворвался в тройку самых богатых людей страны.
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Дела у бывшего президента идут как никогда хорошо. Несмотря на риск уголовного преследования, политик продолжает богатеть. Как сообщает Forbes, Петр Порошенко вновь стал долларовым миллиардером.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко бывший президент Украины

Состояние экс-лидера Украины оценивается в 1,4 миллиарда долларов. Это больше, чем в 2014 году, когда политик пришел к власти. Тогда его активы составляли 1,3 миллиарда.

В рейтинге самых богатых людей Украины Порошенко поднялся на третью строчку. Первую занимает донецкий олигарх Ринат Ахметов. Бизнесмен был вынужден уехать из Донбасса в 2014 году, однако смог сохранить большую часть активов. На второй строчке расположился Виктор Пинчук, возглавляющий группу "Интертайп".

Основу благосостояния Порошенко составляет корпорация Roshen – один из крупнейших производителей кондитерских изделий в Восточной Европе. В прошлом году политик переписал активы на старшего сына Алексея, но сохранил рычаги управления.

На Украине после прихода к власти Владимира Зеленского возбудили более 15 уголовных дел, где фигурирует Петр Порошенко. Политика вызывали на допросы, но на большее новое руководство страны не решилось.

На днях была обнародована запись разговора Петра Порошенко с вице-президентом США Джо Байденом. Беседа состоялась в феврале 2016 года. Американец предложил "рассмотреть обязательства" на миллиард долларов, если на Украине будет сформировано новое правительство, а генпрокурора Виктора Шокина отправят в отставку.

Автор: 29 мая 2020, 11:48 Источник: Лента.ру
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