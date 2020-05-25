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Политика
Бизнес на крови: раскрыта преступная деятельность Порошенко в Донбассе

Бизнес на крови: раскрыта преступная деятельность Порошенко в Донбассе

Петро Порошенко. Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Бывший президент Украины Петр Порошенко организовал незаконную торговлю запчастями через компанию "Укроборонпром", заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко. Действия тогдашнего главы государства она оценила как мародерство.
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Вместе с предпринимателем Олегом Гладковским, ранее носившим фамилию Свинарчук, Петр Порошенко организовал через предприятие "Укроборонпром" нелегальную торговлю запчастями. Подобный бизнес во время войны Надежда Савченко назвала мародерством и призвала правоохранительные органы обратить внимание на деятельность бывшего президента.

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По ее словам, четыре участника нелегальной схемы торговли запчастями до сих пор на свободе, хотя должны были понести уголовное наказание. Некоторые из них, отметила Савченко, были арестованы, но позже выпущены на свободу.

Ранее депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал запись переговоров Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом от 2016 года. Их содержание доказывает государственную измену политика и факт международной коррупции, уверен парламентарий.

На записи слышно, как Джо Байден предлагает Петру Порошенко снять с должности генерального прокурора Виктор Шокина, который занялся расследованием деятельности нефтегазовой компании Burisma на Украине. В этой структуре работал сын бывшего вице-президента США. За эту услугу Байден был готов "рассмотреть обязательства" на миллиард долларов.

Несмотря на более чем 15 уголовных дел, Петр Порошенко остается на свободе. На недавней пресс-конференции по случаю года президентства журналисты поинтересовались у Владимира Зеленского, будет ли экс-лидер привлечен к ответственности. Глава государства заверил, что его предшественника ждет "много приключений и приговоров".

Автор: 25 мая 2020, 11:05 Источник: Life.ru

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