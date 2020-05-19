У Порошенко в ужасе: Зеленский отменил антироссийские санкции

Продлевая запрет на российские социальные сети, Зеленский на самом деле разрешил IT-компаниям из России вернуться на украинский рынок и поставлять свою продукцию госпредприятиям, считает соратник экс-президента. Это делает Киев уязвимым перед спецслужбами РФ, считает Березовец.
По его мнению, советники Зеленского предложили ему продлить запрет на российские соцсети и тем самым создать медийную картинку борьбы с "агрессией РФ". Тогда как самые важные санкции, касающиеся российского программного обеспечения, президенту предложили под шумок убрать, заявил Березовец в эфире своего ютуб-канала.
Это решение сделает украинские госорганы беззащитными перед российскими спецслужбами, нагнетает соратник Петра Порошенко. Он не исключает, что в решении президента и его окружения присутствует корыстный мотив.
Владимир Зеленский 15 мая продлил на три года запрет на российские соцсети и интернет-сервисы. Санкции против них были введены в 2017 году при Петре Порошенко. Запрет распространяется на социальные сети "Вконтакте" и "Одноклассники", сервис Mail.ru и другие ресурсы.
К первой годовщине своего президентства Владимир Зеленский подходит с неутешительными результатами. Продолжение политики предшественника вышло бывшему комику боком: его рейтинг рухнул с 72% до 42%. Война в Донбассе не закончена, отношения с Россией не восстановлены, падение экономики продолжается, принимаются непопулярные законопроекты – из-за этого многие украинцы пересмотрели свое отношение к главе государства.
Популярные темы форума
Он кавказец, а я русская
Кто заразил Пескова коронавирусом? Не грозит ли это Владимиру Путину?
"врач" из америки
Куда делись интересные авторы?
Как заболевают шизофренией?
Помогите выбрать имя
Почему завидуют даже близкие?
Песков заболел коронавирусом
Жара убивает в коронавирус
Тимур или Эльдар?