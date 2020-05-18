"Обязательно сядет": наломавшему дров Зеленскому угрожают тюрьмой

Сотрудничество с Международным валютным фондом может в прямом и переносном смысле дорого обойтись Владимиру Зеленскому. Новые западные кредиты лишь усугубляют ситуацию в украинской экономике, и однажды президенту придется ответить за свои действия. С предупреждением главе государства выступил экономист Максим Гольдарб.



Активно брать кредиты у МВФ Украина начала при Петре Порошенко. Владимир Зеленский не нашел ничего лучше, как продолжить сомнительную экономическую политику предшественника.



В результате украинский ВВП упал на 13%, общая инфляция составила почти 130%, а экспорт рухнул в два раза. О неутешительных итогах сотрудничества Киева с МВФ рассказал экономист Максим Гольдарб.

Рано или поздно на Украине признают, что пользы такая экономическая политика не приносит, уверен эксперт. Но вряд ли это произойдет при президентстве Зеленского, сказал Гольдарб в эфире телеканала КРТ.

В таком случае судьба нынешнего украинского лидера будет печальной. Зеленский будет привлечен к ответственности и "обязательно сядет", уверен эксперт.

В середине апреля украинский лидер хвастался, что договорился с МВФ о выделении нового транша в размере восьми миллиардов долларов, плюс два миллиарда от Всемирного банка и Евросоюза. "Сейчас это как кровь для организма человека", – привел сомнительную аналогию президент.

Спустя две недели Владимир Зеленский подписал закон о приватизации нескольких десятков миллионов гектаров плодородных черноземов. Украинцы опасаются, что их погут скупить по бросовой цене транснациональные корпорации. Но мнение граждан президента, видимо, не слишком волновало. По некоторым данным, принятие документа было условием для выделения Киеву нового транша МВФ.