"В дурдоме день открытых дверей": Зеленского освистали за санкции против МГУ и Эрмитажа

Украинский лидер вновь дал повод усомниться в своей вменяемости. Поступки "слуги народа" на посту президента все больше напоминают выходки его предшественника – Петра Порошенко.

На днях президент Украины Владимир Зеленский внес в украинский санкционный список российские музей "Эрмитаж" и Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. Соответствующий указ был размещен на сайте главы украинского государства.

Под ограничительные меры Киева также попали Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Русское географическое общество, Институт востоковедения РАН, Институт археологии РАН и Институт истории материальной культуры РАН, а также ряд культурно-образовательных учреждений Крыма. Санкции в отношении вышеперечисленных организаций будут действовать три года.

В частности, своим указом Владимир Зеленский остановил сотрудничество и культурные обмены между данными учреждениями и украинскими организациями. Однако представители МГУ уже сообщили, что в последнее время сотрудничество с украинскими коллегами оставляло желать лучшего, поэтому его прекращение не отразится на работе университета.

Разумеется, в экспертном сообществе не могли обойти стороной столь провокационное и радикальное решение Зеленского. В беседе с "Дни.ру" эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян поднял украинского лидера на смех, заподозрив его в неадекватном поведении.

"Здесь, похоже, медицина бессильна. Зеленский лишь поначалу производил впечатление вменяемого политика, а теперь его поведение похоже на акцию "в дурдоме день открытых дверей", – отметил Манукян.

Он в шутку предположил, что в следующий раз президент Украины введет санкции против Сандуновских бань или светофора в центре Москвы.

"Да чем же провинилась Украина, что у нее, что не правитель, то клоун", – заключил эксперт.