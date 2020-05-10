Наплевавшего на коронавирус Лукашенко признали психически неадекватным

Александр Лукашенко один из немногих мировых лидеров, который решился провести праздничные мероприятия в День Победы. Прошедший в Минске праздничный парад – свидетельство психической неадекватности президента Белоруссии, считает писательница Светлана Алексиевич.



Массовые мероприятия в разгар эпидемии коронавируса она назвала безумием. Воля одного человека подчинила всю страну, посетовала Алексиевич. Действия Лукашенко свидетельствуют не только о его невысокой культуре, но и о психической неадекватности, заявила писательница.



Она вспомнила о реакции белорусского лидера на смерть от коронавируса актера Виктора Дашкевича. Лукашенко упрекнул пожилого артиста, что тот в опасной эпидемиологической обстановке ходил на работу, отметила Алексиевич. Создалось впечатление, что президент обвинил актера в предательстве и обмане, заявила писательница в интервью на "Эхе Москвы".

На поведение главы белорусского государства влияет и ряд других причин, уверена она. "Тут все смешалось: и власть, и слабость, и этот конфликт с Путиным, и игра с Европой при полном ее непонимании", – пояснила Алексиевич.

Число зараженных коронавирусом в Белоруссии превысило 23 тысячи человек, за сутки заболевание выявлено у 921 человека. На этом тревожном фоне Александр Лукашенко решил провести в Минске военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Белорусский лидер с трибуны попробовал объяснить свое решение. Он заявил, что власти республики "просто не могли поступить иначе". Лукашенко призвал не осуждать белорусов за этот шаг.

Белоруссия наряду со Швецией не стала вводить жесткие ограничения для своих граждан в связи с эпидемией коронавируса. В республике не отменены массовые мероприятия, ведутся занятия в школах и вузах, работают все магазины, кафе и другие заведения.