65-летний Лукашенко сдался под напором коронавируса

В Белоруссии опубликовали постановление о вводе обязательного режима самоизоляции для больных коронавирусом. Александр Лукашенко, судя по его публичным заявлениям, до последнего отрицал опасность. Методы лечения президент предлагал оригинальные: спорт, баня, дым от костра, горячительные напитки.
По всей видимости, отношение Лукашенко к проблеме изменилось. На днях в Минске и области закрыли все исполкомы, детские сады и школы. В столице введен план профилактики эпидемии.
В своем телеграм-канале политолог Игорь Тышкевич назвал происходящее подготовкой к карантину. "Это когда ресурсы системы здравоохранения страны не могут переварить вал заболевших", – пояснил эксперт.
О коронавирусе Лукашенко неоднократно высказывался в пренебрежительном тоне. Эпидемию политик называл психозом, утверждая, что она кому-то выгодна.
Расплата за такое отношение к проблеме не заставила себя долго ждать. В Белоруссии 9 апреля зафиксирован резкий скачок числа заболевших – выявлено более 400 новых случаев заражения коронавирусом или 40% от общего числа. Республика вышла на первое место в мире по темпам инфицирования.
Общее число заболевших коронавирусом в Белоруссии достигло 1486. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 55 пациентов. Предполагается, что пика в республике эпидемия достигнет в начале мая.
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