Объявлено о новом обращении Путина к россиянам

О том, что вечером 2 апреля россияне услышат новое обращение Владимира Путина, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, Официальный представитель Кремля добавил, что в данный момент российский лидер готовит послание.
"Сейчас президент работает над текстом этого обращения", – цитирует РИА Новости Дмитрия Пескова. О чем именно Владимир Путин будет говорить в своем телевизионном обращении, он уточнять не стал.
Напомним, в предыдущий раз президент обращался к согражданам 25 марта. Тогда Владимир Путин указал на меры, необходимые для защиты от распространения коронавируса в России, а также озвучил инициативы по поддержке россиян в это непросто время. Как рассказывал тогда Дмитрий Песков, необходимость телевизионного обращения к людям назрела по итогам двух совещаний, которые провел Владимир Путин, которые как раз были посвящены этим темам.
Пакет законов, появившийся по итогам этого обращения, был оперативно принят Госдумой. Специалисты отмечают, что он должен помочь как простым россиянам, так и малому и среднему бизнесу в стране, который испытывает давление сразу нескольких негативных факторов, среди которых есть и коронавирус в России.
Высока вероятность, что и новое обращение Владимира Путина будет связано с коронавирусом в России. За это время ситуация в некоторых уголках страны успела значительно измениться. Так, в Москве и ряде других регионов был объявлен карантин, а статистика заражений, тем временем, ставит новы рекорды.
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