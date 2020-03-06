Сын Порошенко? Сделано сенсационное заявление о Зеленском

На президентских выборах весной прошлого года украинцы дали
Зеленскому безусловный мандат доверия: за бывшего комика и начинающего политика
проголосовали 73 процента граждан. По прошествии года у людей наступило
разочарование: глава государства полностью взял на вооружение политическую
программу Порошенко и продолжил его начинания, считает Мураев.
"Для меня Зеленский давно превращается в сына Петра Алексеевича Порошенко", – сказал бывший парламентарий в эфире телеканала "НАШ".
Политик обратил внимание на новый состав правительства. На днях Владимир Зеленский отправил в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и назначил на его должность Дениса Шмыгаля, ранее работавшего в структурах олигарха Рината Ахметова.
Новые кадровые назначения показывают, что многие сторонники бывшего президента стали членами команды нынешнего, заявил Мураев. По его мнению, полномочия главы государства по формированию кабмина сильно ограничены, поэтому там так много проводников прозападного курса.
Тем не менее в окружении Порошенко продолжают беспощадно критиковать Зеленского. Так, кадровую политику нынешних властей бывший президент счел провальным. Недоволен Порошенко и социальной политикой Зеленского: якобы тот обманул избирателей, когда обещал победить бедность.
Социологи фиксируют снижение рейтинга главы государства. Жизнь украинцев не улучшается, а прогресса по Донбассу нет, а громкие скандалы в окружении президента не утихают – это разочаровывает тех, кто доверился Зеленскому. По последним подсчетам, уровень его поддержки рухнул ниже 50 процентов.
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Проголосуем? Кто считает красивой Виталину Цымбалюк - Романовскую?
Хотел сына, а родилась дочь
Клонирование
Чё вы такие тупые а?
Почему хохлушки всюду преуспели? А другие не везет?
Нью
Дочь влюбилась в старика
Комплекс неполноценности...
Помощь родному человеку
В россии могут легализовать проституцию...