"Козел отпущения": Порошенко прилюдно опозорил Зеленского

Петр Порошенко критически отозвался о работе окружения Владимира Зеленского
и сравнил ее с деятельностью своей команды. Нынешнее правительство пятый
президент Украины назвал некомпетентным.
По его мнению, кабинет министров Алексея Гончарука ищет козла отпущения, на которого можно возложить вину за провалы. Ответственность же за "некомпетентное" правительство несет Зеленский, который назначил премьера, написал бывший глава государства на своей странице в "Твиттер".
Команда Порошенко всегда находила средства для индексации социальных выплат, а нынешнее руководство страны на это неспособно, к тому же пренебрегает законом и интересами людей, заявил бывший президент. Они обещали побороть бедность, но обманули украинцев, заявил политик.
Ранее Петр Порошенко оказался в центре скандала из-за младшего сына. В Сети появилась запись, на которой молодой человек, похожий на наследника политика, танцует на сцене под песню российского рэпера Face.
Артист приветствует Порошенко-младшего: "Русские в Лондоне!" После этого парень начинает петь вместе с музыкантом.
Ролик опубликовал в Сети депутат Верховной рады Александр Дубинский. Пользователи бурно отреагировали на запись. По мнению комментаторов, Порошенко-младший подставил отца. Экс-президент произошедшее не прокомментировал, хотя поговаривают, что он устроил "разбор полетов" своему нерадивому отпрыску.
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