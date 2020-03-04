"Он ничего не понимает": Порошенко публично опозорил Зеленского

На сей раз рупором Петра Порошенко выступил депутат Алексей
Гончаренко. С трибуны Верховной рады он разразился оскорбительным заявлением в
адрес главы государства.
Атаковать Владимира Зеленского он решил через премьер-министра Алексея Гончарука. Кресло под главой кабмина шатается уже давно. Ранее Гончарук просил у президента отставки, но тот ее не принял.
"Уборка Кабмина началась потому, что Гончарук сказал правду всей Украине: "У Зеленского туман в голове, он ничего не понимает в экономике", – заявил Гончаренко.
Смена фамилий на табличках дверей правительства ничего не изменит, уверен парламентарий. По его словам, проблема страны – в ее президенте, который собрал кабинет министров, а через полгода его разгоняет. "Теперь у нас есть "премьер скоропортящийся", - поиздевался Гончаренко.
Зеленский пришел на должность президента без плана и стратегии, уверен соратник Порошенко. Кадровую политику главы государства депутат счел провальный. "Люди уже дают этому оценку", – добавил парламентарий.
Владимира Зеленского Петр Порошенко критикует нещадно. Политик уверен: президент обманывает своих избирателей. Окружение главы государства он назвал некомпетентным. Порошенко напомнил, что Зеленский обещал побороть бедность на Украине, но не сдержал слово.
Напомним, что рейтинг президента снижается несколько месяцев подряд. После избрания Владимира Зеленского поддерживали 73 процента украинцев. Сейчас, согласно последним исследованиям социологов, его рейтинг рухнул ниже 50 процентов.
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