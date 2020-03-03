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Политика

Володин внес законопроект о сдерживании цен на лекарства

Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
Спикер Госдумы Вячеслав Володин вместе с коллегами по фракции "Единая Россия" внес законопроект о сдерживании цен на лекарства и медицинские изделия при угрозе эпидемий. Об этом сообщает официальный сайт нижней палаты. 
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Законопроект дает правительству ряд новых возможностей. В частности, при возникновении чрезвычайных ситуаций и угрозе распространения опасных заболеваний кабмин будет вправе устанавливать на 90 дней предельно допустимые цены на лекарства и медизделия, официально не включенные в перечень жизненно важных, но становящихся таковыми при наличии определенных угроз, рассказал спикер Госдумы.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Также правительство получит возможность фиксировать предельные цены, если в течение месяца в регионах вырастут цены на препараты и медизделия, рассказал Володин. В таком случае аптеки уже не смогут продавать их выше установленной государством цены, добавил председатель нижней палаты.

Предлагаемые меры позволят избежать неоправданного завышения цен, уверен Володин. "Недобросовестные продавцы больше не смогут использовать чрезвычайные, угрожающие здоровью и жизни людей ситуации для личной наживы", – подчеркнул спикер Госдумы.

Фото: Duma.gov.ru

Напомним, ранее граждане пожаловались на резкий рост цен на противовирусные препараты и медицинские изделия, в частности, маски. На ситуацию обратил внимание президент Владимир Путин. Он поручил принять меры, чтобы не допустить завышения стоимости.

Автор: 3 марта 2020, 17:28

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