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Политика

Из-за коронавируса от ООН потребовали снять санкции с России

Фото: LI MUZI, via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Россия, Китай, Сирия, Иран, Куба, КНДР, Венесуэла и Никарагуа через постоянные представительства своих стран при ООН обратились к генеральному секретарю этой международной организации Антониу Гутерришу. В своем письме они потребовали добиться снятия односторонних незаконных санкций, которые мешают всему миру эффективно бороться с коронавирусом.

Продолжение: "Ну что, сволочи?": Кудрявцева обратилась к сидящим дома из-за коронавируса россиянам
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Санкции, которые некоторые страны вводят в отношении других по политическим мотивам, не просто являются незаконными и противоречат уставу ООН. В ряде случаев они мешают международной борьбе с эпидемией коронавируса и даже делают ее невозможной.

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"В свете выше сказанного мы с уважением призываем вас потребовать полного и немедленного снятия таких незаконных принудительных и необоснованных мер экономического давления", – цитирует РИА ФАН письмо восьми стран к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. Только таким образом можно будет добиться максимальной эффективности в борьбе против коронавируса.

"Сегодня у нас общий враг: COVID-19", – подчеркнули авторы письма.

Напомним, одним из самых деятельных и эффективных борцов с коронавирусом на международном уровне оказалась Россия. Именно она направила в Италию, которая среди европейских государств пострадала от пандемии сильнее всего, 16 самолетов со специалистами, техникой и оборудованием.

Даже за этот шаг ряд западных экспертов подверг российскую сторону критики. Москву обвинили в попытке подорвать единство и солидарность западных стран. Дескать, она продемонстрировала, что соратники Италии по НАТО и Евросоюзу фактически бросили ее одну в страшной беде, тогда как Россия, не связанная формальными обязательствами, нашла возможность помочь.

Автор: 26 марта 2020, 10:16
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Раскрыта неожиданная польза коронавируса для человека

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