Эксперт объяснил необходимость отмены поездов из-за коронавируса

По его словам, большинство поездов в центральной России уже
ходят с меньшей загрузкой. "В них сейчас достаточно мало пассажиров",
– сказал эксперт в комментарии для "Дни.ру".
РЖД идут на ограничение для оптимизации расходов. "Также это делается в рамках профилактики заражения коронавирусом. Это комплексная работа, чтобы люди оставались дома и не способствовали распространению эпидемии", – сказал Зотов.
Напомним, что РЖД в среду, 25 марта, объявили об отмене ряда рейсов на фоне падения спроса из-за пандемии коронавируса. Ограничения вводятся с начала апреля до конца мая.
Транспортная доступность между регионами будет сохранена. В случае отмены поезда пассажирам предложено воспользоваться альтернативными маршрутами.
В России 25 марта было выявлено 163 новых случаев заражения коронавирусом, из них 120 – в Москве. Всего в нашей стране количество зараженных COVID-19 выросло до 658.
Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус пандемией. Это значит, что COVID-19 обнаружен в большинстве стран мира.
Количество зараженных быстро растет и приближается к 500 тысячам. Погибли более 16 тысяч, выздоровели – около 100. Многие страны закрыли границы, введены ограничения на передвижение в городах.
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