Во Франции ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса

Власти Франции ввели в стране режим чрезвычайного санитарного положения из-за усиливающейся эпидемии коронавируса COVID-2019. Особые меры будут действовать в течение двух месяцев, сообщает RT.
При таком режиме французское правительство получает полномочия по введению ограничительных мер для граждан без обсуждения с парламентом. Однако парламентарии не против: Национальное собрание одобрило закон о введении чрезвычайного положения.
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