За последние сутки коронавирус проник еще в пять стран

Продолжение: В России объявили об изобретении лекарства от коронавируса

Жители еще пяти государств заразились коронавирусом за последние сутки. Инфекция проникла в Сомали, Либерию, Танзанию, Бенин и даже Гренландию, сообщает РИА ФАН.

Тем временем общее число зараженных в мире превысило 380 тысяч. Около 100 тысяч человек выздоровели, свыше 16 тысяч скончались. Наиболее масштабные вспышки эпидемии произошли в Иране, Южной Корее, Италии, Франции, Испании и Германии.