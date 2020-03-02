Ненормальный: Зеленского жестко приложили за неприличное поведение

Политический и географический абсурд. Так охарактеризовал поведение украинских властей во главе с Владимиром Зеленским политолог, бывший депутат Госдумы Сергей Марков. Эксперт дал резкую оценку поступкам лидера Незалежной.



Пока нормальные люди в начале весны празднуют Масленицу, ненормальные создают мир абсурда. Так эксперт высказался о политике украинских властей во главе с Владимиром Зеленским.



Эксперт напомнил, что с 1 марта украинцы будут въезжать Россию только по заграничным паспортам. И это при том, что по внутренним паспортам граждане Незалежной могли пересекать границу даже во времена Петра Порошенко, известного своим радикализмом и ненавистью по отношению к восточному соседу.

Получается, что Зеленский стал еще большим радикалом, сокрушается Марков. После введения нового правила украинцы будут ездить в Россию через Белоруссию, полагает эксперт. Сложившуюся ситуацию политолог назвал "политическим и географическим крюком абсурда".

Странные вещи происходят и на границе с Крымом. "Украинские пограничники не пускают крымчан в Крым по украинским внутренним вопросам, утверждая, что Крым – это Россия, поэтому нужен украинский загранпаспорт", – написал Марков на своей странице в "Фейсбук". При этом Киев на официальном уровне продолжает говорить о своем суверенитете над полуостровом.

Судя по всему, во Владимире Зеленском украинцы окончательно разочаровались. Согласно последним исследованиям социологического Центра Разумкова, рейтинг президента за восемь месяцев пребывания во власти снизился с 73 до 37 процентов. Еще печальнее обстоят дела у поддерживающей его партии "Слуга народа": если в январе отдать голос за "зеленых" готовы были 45 процентов украинцев, то феврале – 36.