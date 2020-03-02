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Политика

Трус и импотент: предавшего Путина Эрдогана жестоко унизили

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган уже встречались и обсуждали ситуацию в Сирии. Фото: Alexei Druzhinin/Xinhua/www.globallookpress.com/
Последние новости из Сирии указывают на активизацию боевых действий в стране. Сообщается, что террористические группировки при прямой и косвенной поддержке Турции ведут наступление на позиции правительственных войск.
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О том, что у Турции есть интерес на Ближнем Востоке и желание перекроить карту Сирии, известно давно. Однако до этого порывы Реджепа Тайипа Эрдогана удавалось удерживать в рамках разумного.

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Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган президент Турции

В частности, Владимир Путин договорился с турецким коллегой о том, чтобы стороны обеспечили отсутствие активности орудующих на сирийской земле боевиков. "К сожалению, эти обязательства Турция не выполнила, и террористы перешли в наступление на сирийские вооруженные силы", – заметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Эксперты, которые не связаны дипломатическими правилами, нашли более яркие характеристики для Эрдогана. Многие отметили, что турецкий лидер фактически отдал приказ атаковать позиции сирийской армии, то есть напал на союзника России. Политик не просто спровоцировал обострение конфликта в регионе, но и нарушил договоренности, которые заключил с Путиным.

"Он трус, надо на него нажимать", – в эфире программы "Своя правда" на телеканале НТВ заявил дипломат и историк Николай Платошкин. Он напомнил, что Эрдоган часто пытается обмануть союзников и пойти против их интересов, но сдается, едва встретит уверенное сопротивление.

О том, что толкает президента Турции на такое поведение, рассказал российский политолог и журналист Роман Газенко. "Эрдоган – политический импотент", – цитирует его издание "Политнавигатор". Эксперт отметил, что на внутриполитической арене у турецкого лидера крайне слабые позиции, поэтому он вынужден компенсировать это агрессивной внешней риторикой.

Напомним, что карта Сирии, до недавнего времени практически неизменная, но все больше окрашиваемая в цвета правительственных войск, стала меняться после активизации протурецких боевиков. Сообщается, что в боевых действиях против законной власти страны принимают участие и кадровые военные из Турции.

Автор: 2 марта 2020, 09:40
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